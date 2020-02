Verbijstering om nieuw 4-4-2-systeem PSV: ‘Hij was als Frenkie de Jong’

PSV begint zaterdagavond in een 4-4-2-systeem aan de thuiswedstrijd tegen Willem II, zo bevestigt interim-trainer Ernest Faber vlak voor de aftrap voor de camera van FOX Sports. Ryan Thomas speelt in plaats van Bruma en zal Sam Lammers als tweede spits gaan ondersteunen.

FOX Sports verwachtte aanvankelijk dat PSV vanavond zou aantreden in een 4-3-3-formatie, met Thomas als aanvallende middenvelder en Mohamed Ihattaren als hangende rechtsbuiten. Faber heeft vanavond echter een andere rol in gedachte voor Thomas. "De namen kloppen, maar we spelen meer vanuit twee spitsen: 4-4-2. In principe zijn Lammers en Thomas de twee spitsen", vertelt Faber.

Verslaggever Hans Kraay junior is zeer verbaasd over de toelichting van Faber, daar Thomas normaliter als controlerende middenvelder speelt. "We hebben zo getraind", repliceert de oefenmeester. "Thomas heeft veel diepgang en kan in de ruimte achter Lammers spelen. Ik denk dat we hem daar vrij kunnen krijgen. Hopelijk gaat dat lukken."

Faber ziet ook voordelen voor Ihattaren, die verdwijnt van de nummer tien-positie en vanavond op rechts een vrije rol heeft. "Zo kan hij tussen de linies aanspeelbaar worden. We zullen toch goals moet maken om te winnen. Dat gaan we zo doen", licht Faber toe. De keuzeheer erkent tot slot dat Noni Madueke dicht tegen een basisplaats aanzit, nadat hij vorige week als invaller indruk maakte tegen Ajax (1-0 nederlaag). "Hij moet nog een klein stapje maken om ervoor te zorgen dat hij vanaf de eerste minuut start."

In de studio van FOX Sports reageert ook analist Ronald de Boer zeer verrast op de rol die Faber voor ogen heeft voor Thomas. "Hij was bij PEC Zwolle een controleur met veel branie aan de bal. Hij was als Frenkie de Jong: hij durfde weg te draaien bij een tegenstander en dan durfde PEC door te voetballen. Ik vind hem wel echt een middenvelder. Hij heeft diepgang en beschikt over loopvermogen, maar om hen nou echt naast Lammers neer te zetten…"

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodriguez; Rosario, Hendrix Ihattaren, Gakpo; Thomas, Lammers