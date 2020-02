Basisdebutant bij PSV; Faber lijkt te schuiven met Mohamed Ihattaren

Ricardo Rodríguez debuteert vanavond tegen Willem II in de basis bij PSV. De van AC Milan gehuurde linksback mag voor het eerst beginnen aan een wedstrijd, nadat hij vorige week als invaller al debuteerde tegen PSV (1-0 nederlaag). Dat gaat ten koste van Olivier Boscagli. Ten opzichte van het duel in Amsterdam ontbreekt verder ook Bruma in de basis: Ryan Thomas krijgt van interim-trainer Ernest Faber een kans op het middenveld, waardoor Mohamed Ihattaren op de flank lijkt te spelen.

PSV verloor vorige week met 1-0 van Ajax door een doelpunt van Quincy Promes. Ofschoon het verschil in de score minimaal was, oogden de Eindhovenaren toch betrekkelijk kansloos in de Johan Cruijff ArenA. Boscagli en Bruma zijn door Faber geslachtofferd naar aanleiding van het verlies tegen Ajax: de linksback en de rechtsbuiten moeten hun plek in de basiself afstaan aan Rodríguez en Thomas.

Thomas lijkt als aanvallende middenvelder te gaan spelen, vlak voor Pablo Rosario en Jorrit Hendrix. Dat lijkt gevolgen te hebben voor Ihattaren: het toptalent speelt vanavond vermoedelijk hangend op rechts in plaats van als nummer tien. Verder heeft Faber geen wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself. De interim-trainer van PSV kan wel weer beschikken over Ibrahim Afellay: de veteraan zit weer op de bank na een schorsing .

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodriguez; Rosario, Hendrix, Thomas; Ihattaren, Lammers, Gakpo

Opstelling: Willem II: Wellenreuther; Nieuwkoop, Holmén, Peters, Heerkens; Llonch, Saddiki, Ndayishimiye; Nunnely, Pavlidis, Köhlert