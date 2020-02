Getafe waarschuwt Ajax en Barcelona en maakt indruk tegen Valencia

Getafe heeft zaterdag de vierde overwinning op rij in LaLiga geboekt. Het team van trainer José Bordalás had in eigen huis geen enkele moeite met Valencia en lijkt op het juiste moment in vorm voor het eerste Europa League-duel met Ajax, over minder dan twee weken: 3-0. Getafe klimt door de overwinning naar de derde plaats op de ranglijst, met slechts vier en zeven punten minder dan respectievelijk Barcelona en Real Madrid.

Getafe creëerde in de eerste helft volop kansen en ondernam liefst elf doelpogingen. Met twee sublieme reddingen voorkwam Jaume Domenech dat Valencia al in de rust tegen een nagenoeg kansloze achterstand aankeek. Op het middenveld kreeg Dani Parejo geen centimer ruimte en zonder de spelverdeler kon Valencia in aanvallend opzicht niets betekenen. Op slag van rust kwam het bezoek nog goed weg toen Jorge Molina een kopkans kreeg.

In de tweede helft trok Getafe het duel verdiend naar zich toe. Molina had tot de 58e minuut al drie goede kansen onbenut gelaten, maar dit keer was hij attent op een rebound na een schot van Jaime Mata. Na een grimmige periode van negen minuten stuurde Molina drie verdedigers van Valencia het bos in en tekende hij op fraaie wijze ook voor de 2-0.

Twaalf minuten voor tijd mocht Alessandro Florenzi inrukken na een harde charge op Marc Cucuruella en met een man minder kreeg Valencia ook nog de 3-0 om de oren. Na een goede actie van Ángel bepaalde Mata de eindstand. Getafe wacht volgende week een wedstrijd in en tegen Barcelona en ontvangt vijf dagen later het Ajax van Erik ten Hag.