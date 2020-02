Everton wint en blijft goed presteren; bizar sokincident gaat viraal

Everton heeft de goede reeks van de voorbije weken voortgezet. Het team van manager Carlo Ancelotti zegevierde zaterdag met 3-1 over Crystal Palace en is nu vijf Premier League-duels op rij ongeslagen: drie overwinningen en twee remises. De Merseyside-club, die over twee weken in actie komt bij Arsenal, is voorlopig op een zevende stek terug te vinden en heeft slechts vijf punten minder dan nummer vier Chelsea.

Everton ging met een minimale voorsprong de rust in. Bij Crystal Palace, met Patrick van Aanholt in de basis en Jaïro Riedewald op de bank, waren van begin af aan de defensieve contouren zichtbaar. Na achttien minuten spelen nam het team van Ancelotti de leiding: Theo Walcott ontdeed zich op heerlijke wijze van Van Aanholt, gaf een perfecte voorzet richting de tweede paal en de volley van Bernard was te machtig voor Vicente Guaita.

Crystal Palace had in het restant van de eerste helft moeite om het strijdplan om te zetten, terwijl Everton het duel controleerde en de voordelige marge met verve verdedigde. Een domper op de eerste helft voor the Toffees was de blessure van Walcott. De invalbeurt van Djibril Sidibé na 26 minuten was memorabel: hij was vergeten zijn linkersok aan te doen en kwam daar pas achter toen hij deze wilde optrekken. Het leidde tot boosheid bij Ancelotti en het moment ging dan ook gretig rond op sociale media.

Crystal Palace kwam zes minuten na rust op gelijke hoogte. Christian Benteke kreeg de bal aangespeeld van Wilfried Zaha en schoot het leer in de korte hoek onder Jordan Pickford, die ogenschijnlijk meer had kunnen doen: 1-1. Het team van Roy Hodgson kon niet lang van het doelpunt genieten. Dominic Calvert-Lewin kopte de bal door richting Richarlison, die een rush van een meter of dertig op links met een kunstige inzet in de rechterhoek afrondde.

Everton kwam in de slotfase nog op 3-1. Een corner van Lucas Digne werd door Richarlison verlengd, waarna de bal tegen de onderkant van de lat ging. Calvert-Lewin tikte de bal van dichtbij binnen en maakte daarmee zijn dertiende van het seizoen. Crystal Palace blijft voorlopig veertiende; de Londense club wacht al sinds 26 december op een overwinning. Na de 2-1 zege op West Ham United volgden vier remises, drie nederlagen én eliminatie in de FA Cup.