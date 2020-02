Manchester United vreest grenscontroles en laat Ighalo in Engeland achter

Manchester United neemt Odion Ighalo niet mee naar het trainingskamp in Spanje. De Premier League-club is bang dat de aanvaller, die wordt gehuurd van het Chinese Shanghai Shenhua, het land niet meer inkomt als in het ergste geval de grenscontroles verscherpt worden vanwege het uitgebroken coronavirus 2019-nCoV.

“Odion blijft in Manchester, omdat hij in de afgelopen veertien dagen is overgevlogen vanuit China”, legde manager Ole Gunnar Solskjaer zaterdag uit. “Vanwege de situatie daar, weten we niet zeker of hij Engeland later weer in komt als hij naar het buitenland gaat. Hij werkt op de club met een personal coach en een individueel programma.”

“Zijn familie kan hier ondertussen settelen. Natuurlijk was het fijn geweest voor hem om zijn teamgenoten te leren kennen, maar we lopen het risico dat de grenscontroles in de tussentijd strenger worden. Dat risico willen we niet nemen.” De dertigjarige Ighalo speelt sinds 2017 in China. Voor zijn dienstverband bij Shanghai Shenhua kwam hij twee jaar uit voor Changchun Yatai.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in China worden wereldwijd steeds meer maatregelen genomen met betrekking tot reizen van en naar het Aziatische land. Manchester United arriveert vandaag in Marbella, waar het enkele dagen verblijft. Op maandag 17 februari hervat de ploeg van Solksjaer het seizoen met een uitwedstrijd tegen Chelsea.