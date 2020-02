Abidal: ‘Met Matthijs de Ligt zou Barcelona een sterker team zijn geweest’

Eric Abidal vindt het nog steeds jammer dat Matthijs de Ligt sinds afgelopen zomer bij Juventus speelt en niet bij Barcelona. De Nederlander genoot na het succesvolle seizoen van Ajax volop interesse en koos uiteindelijk voor een loopbaan in de Serie A. De technisch secretaris kreeg zaterdag in gesprek met Mundo Deportivo de vraag hoe hij terugblikt op de mislukte poging.

"De toekomst zal het zeggen, maar je kan voor een bepaalde speler gaan, luisteren, maar de beslissing ligt vervolgens altijd bij de speler", geeft Abidal aan. "Daarna kun je het bij het juiste eind hebben of niet. Hij speelt nu voor een geweldige club. Ik weet niet of hij het nu goed doet, maar we zouden met hem zeer waarschijnlijk een sterker team zijn geweest."

“Maar dit verandert verder niets: we moeten de beslissing van de speler respecteren. We hebben voor een ander gekozen en dat is ook prima. In de voetbalwereld moeten beslissingen genomen worden.” Eerder had Frenkie de Jong zich laten ontvallen dat de De Ligt over enkele jaren welkom is bij Barcelona en dat hij ervan overtuigd is dat zijn landgenoot ook daadwerkelijk komt.

“Dat lijkt me wel wat. Ik weet niet of ik hier dan nog zal zijn, maar op dit moment ben ik zeer tevreden met de spelers die we centraal achterin hebben”, verwees Abidal naar Clément Lenglet, Samuel Umtiti en Gerard Piqué. De Ligt speelde tot dusver 22 officiële wedstrijden voor Juventus. De verdediger kende een eerste half jaar met de nodige pieken en dalen, maar lijkt voorlopig door blessureleed bij Merih Demiral en Giorgio Chiellini verzekerd van een basisplaats.