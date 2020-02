‘Ik denk dat Lyon het meekrijgt via het Instagram-account van Depay’

Memphis Depay lijkt bezig aan een razendsnelle en goed gedocumenteerde comeback van zijn zware kruisbandblessure. De vraag is echter of de aanvaller van Olympique Lyon en het Nederlands elftal niet een te groot risico neemt en of hij dan toch met het Nederlands elftal kan deelnemen aan het EK. Depay was deze week alweer te zien op het trainingsveld van Lyon, waar hij alweer korte en snelle loopoefeningen afwerkte.

“We staan natuurlijk allemaal juichend langs de zijlijn, omdat we meer kans op succes denken te hebben als Memphis erbij is op het EK. Maar het is natuurlijk wel echt een risico", stelt Oranje-watcher Jeroen Stekelenburg van NOS Sport in Eredivisie op Vrijdag. "Ik heb gebeld met enkele fysiotherapeuten en die zeggen: het is gekkenwerk. Een kruisband heeft een ingroeitijd van zes maanden.”

You gotta put blood, sweat and tears in this sh*t pic.twitter.com/MQG7UGKuw7 — Memphis Depay (@Memphis) February 7, 2020

Depay liep op 15 december tegen Stade Rennes (0-1 verlies) een zware knieblessure op, waarvoor hij zich in de rust liet vervangen. Geschat werd dat de dribbelaar ongeveer zes maanden aan de kant zou staan en dus zijn de beelden die hij regelmatig via sociale media hoopgevend. Toch heeft Stekelenburg zijn bedenkingen. “Je kunt wel de spieren eromheen trainen en daarmee een heleboel opvangen, maar als je dan een keer een onverwachtse beweging maakt, dan is die kruisband zó kwetsbaar dat je bijna zeker weet dat er iets misgaat."

Depay ligt inmiddels ongeveer tien weken voor op het 'normale' herstelschema van een kruisbandblessure. Jean-Marcel Ferret, voormalig arts van Olympique Lyon, waarschuwde Depay in L'Équipe voor de onverantwoorde risico's die hij neemt. “Als je de natuur in het ootje wil nemen, slaat die dubbel zo hard terug. Na elke operatie is er een bepaalde hersteltijd, daar moet je niet aankomen.”

De vraag is ook in hoeverre Olympique Lyon inspraak heeft in de manier waarop Depay aan het revalideren is. “De eerste weken werd hij begeleid door het ziekenhuis”, weet Stekelenburg. “Hierna gaat hij naar Dubai om zijn revalidatie voort te zetten. Ik denk dat zij het ook voornamelijk meekrijgen via zijn Instagram-account.”