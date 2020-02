FC Utrecht versterkt zich per direct met 35-voudig international Sané

FC Utrecht heeft zich na het sluiten van de transfermarkt alsnog versterkt met een verdediger. Trainer John van den Brom krijgt per direct de beschikking over Lamine Sané. De Senegalees international was transfervrij na zijn vertrek bij Orlando City. De 32-jarige centrumverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot aan het einde van dit seizoen.

Sané droeg in zijn jeugdjaren de shirts van US Lormont, Stade Bordelais en RCO Agde, waarna hij terechtkwam bij Girondins Bordeaux en ook doorbrak bij de club uit de Ligue 1. De 35-voudig international kwam tot meer dan tweehonderd wedstrijden voor Bordeaux en heeft ervaring in de Champions League en Europa League. Hij vertrok in de zomer van 2016 transfervrij naar Werder Bremen en bleef daar tot aan februari 2018, waarna hij naar de overstap maakte naar de Major League Soccer. In het shirt van Orlando City speelde hij 47 officiële wedstrijden.

Sinds zijn vertrek bij de MLS-club was hij met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club. “Met het aantrekken van Lamine voegen we een extra optie toe aan onze achterhoede met een flink pak ervaring”, reageert technisch directeur Jordy Zuidam op de clubwebsite. “Lamine is lang en kopsterk. Hij is sterk in de duels één-tegen-één, heeft een goede snelheid en blijft rustig onder druk. Bovendien heeft hij een geweldige persoonlijkheid. Hij kan als mentor van onze grote talenten een rol spelen in hun ontwikkeling, door zijn ervaring op hen over te dragen.”

FC Utrecht was hard op zoek naar een nieuwe verdediger. Onlangs raakte aanvoerder Willem Janssen zwaar geblesseerd aan zijn knie. De routinier kan dit seizoen niet meer in actie komen voor zijn werkgever. Sané wordt per direct aan de selectie van Van den Brom toegevoegd. Het is vooralsnog onbekend of hij zondag bij de wedstrijdselectie zit voor het duel met Ajax.