De Telegraaf: Daley Blind heeft grote kans op speelminuten tegen FC Utrecht

Daley Blind is volledig hersteld van een ontstoken hartspier en keert zondag terug in de wedstrijdselectie als Ajax op bezoek gaat bij FC Utrecht. De Telegraaf verwacht dat de Oranje-international in actie gaat komen in Stadion Galgenwaard, al lijkt een basisplaats te vroeg te komen. Volgens de krant is de kans een invalbeurt van Blind groot.

Blind kreeg op 10 december tegen Valencia klachten en ging tijdens het duel in de Champions League naar de grond. Daarna werd hij onderzocht en speelde hij geen wedstrijd meer voor Ajax. Hij bleek een ontstoken hartspier te hebben en uiteindelijk werd een defibrillator aangebracht bij de linkspoot. Vorige week hervatte hij de groepstraining en inmiddels is hij klaar voor zijn rentree.

Ten Hag blij met terugkeer Blind na hartproblemen: 'Was toch een grote schok'

"De seinen staan op groen, maar hij is nog steeds in opbouw", benadrukte Ten Hag vrijdagmiddag tjidens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zondag. "Dat betekent dat hij de volgende stap richting het spelen van wedstrijden moet gaan zetten", aldus de coach, die terugblikt op het moment dat hij te horen kreeg over de ontsteking. "Het was een schok, voor selectie en ook voor mij. Het zijn vrienden onderling, dus dat komt hard aan. We moesten pas op de plaats maken, maar dat is nu klaar."

Ajax moet het zondag in Utrecht nog wel doen zonder Hakim Ziyech (kuit), Quincy Promes (hamstring), David Neres (knie), Joël Veltman (knie) en Zakaria Labyad (knie). Het Algemeen Dagblad verwacht dat Lassina Traoré en Ryan Gravenberch zondag vanuit de basis starten bij de Amsterdammers. Het centrale duo in de achterhoede zal volgens de krant gevormd worden door Perr Schuurs en Lisandro Martínez.