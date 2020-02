Setién zorgt voor ongeloof door besluit over De Jong: ‘Ik vind het echt bizar’

Frenkie de Jong staat bij Barcelona niet op zijn favoriete positie en dat verbaast René van der Gijp. De oud-international vindt het onbegrijpelijk dat de Oranje-international bij de Spaanse topclub op een andere manier wordt gebruikt dan bij Ajax het geval was. Volgens Van der Gijp is De Jong een pure verbindingsspeler en komt hij in zijn huidige rol niet in zijn kracht.

De Jong maakte bij Ajax indruk als controlerende middenvelder, maar bij Barcelona is die positie bezet door Sergio Busquets. Ernesto Valverde gaf doorgaans de voorkeur aan de Spanjaard, terwijl De Jong een aanvallendere rol op zich moest nemen. Afgelopen donderdag in de bekerwedstrijd tegen Athletic Club (1-0 verlies) werd De Jong door Quique Setién ingezet als rechtshalf en die keuze vindt Van der Gijp ‘bizar’.

“De Jong is een verbindingsspeler, daar hebben wij enorm van genoten”, zegt Van der Gijp bij Veronica Inside. “Bij Barcelona moet je De Jong of Busquets opstellen, één van de twee. Als je Busquets opstelt zet je De Jong op de bank en andersom. Dat is de enige plek waar hij kan spelen. Al die trainers die denken dat hij multifunctioneel is en op links en rechts kan spelen, dat is helemaal niet waar. Dit is gewoon een verbindingsspeler. Nu krijgt hij iedere keer de bal waar hij hem eigenlijk naar toe moet spelen."

Volgens Johan Derksen is het voor de trainer moeilijk om te kiezen tussen De Jong en Busquets. “Enorm moeilijk”, beaamt Van der Gijp. “Maar je moet ze niet allebei laten spelen. Je hebt ook veel te weinig dynamiek. Het gaat vrij traag, bij Busquets ook. Ik vind het echt waanzinnig.” Tafelgenoot Valentijn Driessen geeft aan dat De Jong op voorhand had kunnen weten dat hij niet op zijn favoriete positie zou komen te spelen. “Dat had hij kunnen weten als hij was gaan praten met de trainer. Bij al die andere clubs is hij gaan praten met de trainers. Die hadden een speciale rol voor hem waarin hij zich kon uitleven, alleen bij Barcelona niet”, aldus Driessen.