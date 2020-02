‘Ajax en Bayern München naderen elkaar tot op enkele miljoenen’

Sergiño Dest lijkt bezig aan zijn eerste en laatste seizoen in de hoofdmacht van Ajax. Vrijdagavond meldde De Telegraaf dat Bayern München een bod van twintig miljoen euro heeft uitgebracht op de negentienjarige rechtsback. Volgens de ochtendeditie van de krant hangt een akkoord in de lucht, daar beide clubs elkaar ‘tot op enkele miljoenen’ zijn genaderd.

De Duitse grootmacht heeft een bod van twintig miljoen euro uitgebracht op de Amerikaans international. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zette aanvankelijk in op een transfersom van dertig miljoen euro. Naar verwachting zal Ajax uiteindelijk genoegen nemen met een vergoeding van 26 miljoen euro. Bayern meldde zich al in de winterstop bij Ajax, maar een tussentijdse transfer was voor de koploper van de Eredivisie onbespreekbaar.

Bayern zocht in januari hard naar een nieuwe rechtsback. Uiteindelijk werd een deal gesloten met Real Madrid over de komst van Álvaro Odriozola. De 24-jarige vleugelverdediger kwam op huurbasis over en keert normaliter na dit seizoen terug naar het Santiago Bernabéu. Dest volgt hem mogelijk op in Beieren. Volgens De Telegraaf is een zomerse transfer bespreekbaar, mits het juiste bedrag op tafel wordt gelegd.

Dest brak dit seizoen definitief door bij Ajax. Hij werd door zijn werkgever beloond met een nieuw contract dat doorloopt tot medio 2022. De rechtsback heeft zelf wel oren naar een transfer naar de koploper van de Bundesliga. Zijn management is klaar om in onderhandeling te gaan met Bayern over de voorwaarden van zijn contract. Ajax heeft daar vooralsnog geen toestemming voor gegeven.