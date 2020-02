Schouten en Denswil stunten en bezorgen AS Roma nieuwe mokerslag

Bologna heeft vrijdag voor een daverende verrassing gezorgd. Het team van trainer Sinisa Mihajlovic boekte de eerste Serie A-zege bij AS Roma sinds september 2012: 2-3. Bologna stijgt door de derde zege op rij naar de zesde plaats in de Serie A, op zes punten van nummer vijf AS Roma. Bij de Romeinen, die drie competitieduels op rij niet hebben gewonnen en tussendoor ook in de Coppa Italia door Juventus werden uitgeschakeld, bleef Justin Kluivert negentig minuten op de bank.

Bologna, zonder de geblesseerde Mitchell Dijks, startte goed aan de wedstrijd en kwam na een kwartier op voorsprong. Chris Smalling verkeek zich op een pass van Musa Barrow vanaf links met de buitenkant van zijn voet, waarna Riccardo Orsolini de bal van dichtbij binnentikte: 0-1. AS Roma probeerde meteen terug in de wedstrijd te komen, maar Stefano Denswil voorkwam een doelpunt van Edin Dzeko en Jerdy Schouten schoot vanaf een meter of acht over.

Bij de gelijkmaker van AS Roma, na iets meer dan twintig minuten spelen, kwam het nodige geluk bij kijken. Een lage pass van Aleksandar Kolarov vanaf de linkerkant ging aan Dzeko voorbij, maar werd door Denswil in zijn eigen doel gewerkt: 1-1. Het duel ging over en weer en dankzij een door Davide Santon van richting veranderde inzet van Barrow, op aangeven van Denswil, in de 26e minuut ging Bologna met een 1-2 voorsprong de rust in.

Barrow nam in de tweede helft ook de 1-3 voor zijn rekening. Hij liet Gianluca Mancini op links achter zich en schoot de bal in de verre hoek achter Pau Lopéz. Een intikker van Henrikh Mkhitaryan na een goede actie van Bruno Perez verkleinde de achterstand, maar tot meer was AS Roma dankzij Lukasz Skorupski niet in staat. De ex-doelman van AS Roma hield Dzeko tot tweemaal toe van het scoren af. De thuisploeg stond op dat moment al met tien man op het veld, na een rode kaart voor Bryan Cristante na een charge op Orsolini.