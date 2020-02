Cambuur breidt voorsprong op Jong Ajax uit; teleurstellend debuut Hyballa

SC Cambuur heeft vrijdagavond de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De Friezen wonnen op eigen veld met 2-1 van MVV Maastricht en staan nu vier punten los van achtervolger Jong Ajax. (54 om 50 punten). De Amsterdammers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Robert Mühren verzorgde de gehele productie van Cambuur. NEC had weinig moeite met SC Telstar (1-7), terwijl Peter Hyballa bij NAC Breda debuteerde met een enigszins teleurstellend gelijkspel tegen TOP Oss (1-1).

NAC Breda - TOP Oss 1-1

Hyballa zag zijn formatie halverwege de eerste helft op voorsprong komen. Aanvoerder Arno Verschueren taxeerde een voorzet vanaf de zijkant op de juiste wijze en schoot gelijk op doel. Zijn eerste inzet werd nog gestopt, maar in de rebound kwam NAC alsnog op 1-0. De thuisspelende ploeg kreeg meer kansen in de eerste helft, maar verdere treffers bleven uit. TOP Oss toonde veerkracht in de tweede helft en kwam via Rick Stuy van den Herik op gelijke hoogte in de 68ste minuut. De verdediger kopte raak uit een corner. NAC bleef aandringen in de slotfase, maar onder meer Sydney van Hooijdonk wist het net niet te vinden.

SC Cambuur - MVV Maastricht 2-1

De lijstaanvoerder kende een flitsende start in Leeuwarden, want na twintig minuten spelen gaf het scorebord al 2-0 aan. Beide treffers kwamen op naam van Mühren. Michael Breij werd na ruim een kwartier onderuit gehaald in het strafschopgebied, waardoor Cambuur een strafschop kreeg. Mühren faalde vervolgens niet vanaf elf meter. Twee minuten later tekende de aanvaller voor zijn 21ste doelpunt van deze jaargang, nadat hij optimaal had geprofiteerd van geblunder in de MVV-defensie. Mühren was dicht bij een hattrick, maar zijn schot in de slotminuut van de eerste helft trof de lat. MVV kwam op 2-1, halverwege de tweede helft. Joeri Schroijen tikte binnen op aangeven van Anthony van den Hurk. Laatstgenoemde had de gelijkmaker een kwartier voor tijd op zijn schoen, maar Sonny Stevens redde bekwaam.

FC Dordrecht - Almere City FC 1-2

Almere City FC legde in de eerste helft de basis voor de overwinning in Dordrecht, met een hoofdrol voor Thomas Verheydt. Met zeventien minuten op de klok brak de fysiek sterke aanvaller de ban. Hij beoordeelde een voorzet van Faris Hammouti op de juiste wijze en schoot onberispelijk raak. Tien minuten voor rust verdubbelde Verheydt de voorsprong van Almere City. Ditmaal was het Anass Ahannach degene die met een afgemeten voorzet op de proppen kwam. Dordrecht was tandenloos in aanvallend opzicht, al schoot Dwayne Green kort voor tijd nog op fraaie wijze een vrije trap tegen de touwen.

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven 3-1

Antoine Rabillard zorgde voor het absolute hoogtepunt van de avond in De Adelaarshorst. De Franse aanvaller opende de score in Deventer na 25 minuten met een fabelachtige omhaal in het strafschopgebied. Pas ver in de tweede helft kwam er verandering in de stand, nadat Kaj de Rooij scoorde met een schot dat via de onderkant van de lat in het doel belandde. Go Ahead rechtte de rug en trok de zege alsnog over de streep. Rabillard zag tien minuten voor tijd een kopbal nog gekeerd worden, maar in de rebound werd het via Alexander Bannink alsnog 2-1. Ver in blessuretijd maakte Maarten Pouwels aan alle spanning een einde door de derde treffer van the Eagles aan te tekenen.

Helmond Sport - Excelsior 1-4

Een vroeg doelpunt zorgde voor het klassenverschil in de eerste helft. Na een voorzet vanaf de linkerkant tekende Thomas Verhaar in de derde minuut voor de openingstreffer: 0-1. Het was aan doelman Stijn van Gassel te danken dat de Rotterdammers niet met een ruimere voorsprong de rust ingingen. In de laatste twintig minuten kwam het scorebord nog vier keer in beweging, met onder meer drie treffers van Excelsior in slechts drie minuten. Een rake kopbal van Elías Már Ómarsson betekende de 0-2 en twee minuten later tekende de IJslander ook voor de 0-3. Rai Vloet nam de vierde Rotterdamse treffer voor zijn rekening. Givan Wekhoven nam de eretreffer van de Helmonders voor zijn rekening: 1-4.

Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch 1-5

De bezoekers gooiden het duel in de eerste twintig minuten al op slot. Na de eerste zes minuten stond het team van Erik van der Ven al met 0-2 voor: Junior van der Velden kopte raak uit een corner van Danny Verbeek en na een overtreding op Mats Deijl benutte Pedro Marques een strafschop. Op aangeven van Verbeek maakte Marques zijn tweede van de avond: 0-3. Iké Ugbo profiteerde van een fikse fout van Wouter van der Steen en bepaalde de ruststand: 1-3. Het team van interim-trainer Maurice Verberne kon na rust niet de spanning terugbrengen en incasseerde nog meer tegenslag. Pepijn Schlösser kreeg zijn tweede gele kaart na nog geen uur spelen, na een overtreding op Oussama Bouyaghlafen, waarna Den Bosch via Ruben Rodrigues en Alexander Laukart naar een 1-5 zege uitliep.

Telstar - NEC 1-7

Het team van Jack de Gier was na een helft al klaar in Velsen-Zuid. Ole Romeny kopte al vroeg uit een corner de 0-1 binnen. Telstar kwam na een half uur op 1-1 via Elayis Tavsan, maar het team van Andries Jonker ging desondanks met een 1-4 achterstand de rust in. Een heerlijke inzet van Anthony Musamba in de korte hoek was de 1-2 en Zian Flemming schoot uit een vrije trap de 1-3 binnen. Op aangeven van Musaba bepaalde Flemming de ruststand. De bezoekers leken na rust niet in staat om een monsterzege te realiseren. Na 66 minuten spelen kopte Rens van Eijden de bal heerlijk binnen en dat leek ook de eindstand te zijn, maar een eigen doelpunt van Benaissa Benamar en een voltreffer van Ayman Sellouf zorgden in extremis voor een 1-7 eindstand.