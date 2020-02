Dessers passeert Boadu en helpt Heracles aan broodnodige zege

Heracles Almelo heeft eindelijk weer drie punten in de Eredivisie gepakt. Het team van Frank Wormuth was vrijdagavond met 2-0 te sterk voor Fortuna Sittard, dat een uur lang met tien man op het veld stond. Cyriel Dessers nam beide treffers voor zijn rekening en neemt zodoende de topscorerstitel in de Eredivisie weer van Myron Boadu over. Heracles had tot vrijdag alle duels in 2020 verloren en zes competitiewedstrijden op rij niet gewonnen.

Fortuna Sittard was in het eerste half uur zonder meer de betere ploeg, maar een rode kaart liet de wedstrijd volledig kantelen. Silvester van de Water ging in het strafschopgebied onderuit na een duel met George Cox. Björn Kuipers wuifde het aanvankelijk weg, maar de VAR greep in en wees de scheidsrechter op de overtreding. Cox mocht meteen inrukken en Dessers schoot vanaf elf meter zijn dertiende van het seizoen binnen: 1-0.

Dessers mag zich na vrijdagavond de eerste speler ooit met meer dan 12 Eredivisie-goals namens Heracles na 23 speelronden noemen. Een hard gelag voor Fortuna, dat in de eerste helft goed voetbal liet zien en via een vrije trap van Mark Diemers dicht bij de 0-1 was. De inzet vloog echter tegen de kruising. Diemers had ook in het restant van de eerste helft nog uitzicht op een doelpunt, maar zijn inzet ging naast het doel.

Fortuna gaf zich, ondanks de ondertalsituatie, niet gewonnen in de tweede helft. Janis Blaswich werd aan het werk gezet door Clint Essers en Tesfaldet Tekie en zelfs een penalty kon Fortuna niet aan een gelijkmaker helpen. Na een handsbal van Jeff Hardeveld keerde Blaswich de inzet van Diemers vanaf elf meter. Fortuna was de betere ploeg, maar twintig minuten voor tijd schoot Dessers uit de draai raak na een snelle vrije trap: 2-0.

Na de 2-0 was het verzet van Fortuna gebroken en was het vooral Heracles dat aan zet was. Meer doelpunten vielen er echter niet in Almelo, ook omdat Alexei Koselev in de slotfase voorkwam dat Dessers een hattrick kon maken. Heracles komt door de zege op gelijke hoogte met nummer acht FC Groningen, terwijl Fortuna voorlopig dertiende blijft in de Eredivisie.