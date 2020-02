FC Utrecht en Ajax vrezen storm en melden tijdstip definitief besluit

De voorspelde storm voor zondag heeft mogelijk gevolgen voor het competitieschema in de Eredivisie. FC Utrecht en Ajax melden vrijdagavond dat er uiterlijk zondagochtend een definitieve beslissing wordt genomen over het doorgaan van de thuiswedstrijd tegen Ajax. In De Galgenwaard klinkt het eerste fluitsignaal zondag om 12.15 uur.

Zowel FC Utrecht als Ajax houdt de weersvoorspellingen de komende anderhalve dag dus nauwlettend in de gaten. Volgens verschillende meteorologen kunnen in het buitenland windstoten van maar liefst 120 kilometer per uur plaatsvinden, zo meldt RTV Utrecht. Het KNMI heeft voor zondag tussen 12.00 en 17.00 uur in ieder geval al code geel afgegeven.

?? FC Utrecht en @AFCAjax houden in aanloop naar #utraja de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten. Uiterlijk zondagmorgen wordt een besluit genomen over de doorgang van de wedstrijd. #fcutrecht — FC Utrecht (@fcutrecht) February 7, 2020

De storm kan ook gevolgen hebben voor het doorgaan van het treffen tussen AZ en Feyenoord, die zondag om 14.30 uur aftrappen in het AFAS Stadion. Een gedeelte van het onderkomen van AZ stortte in augustus in bij een zware storm, maar in Alkmaar is men niet bang voor een herhaling hiervan. Het AFAS Stadion is namelijk ‘goedgekeurd en veilig’. "Nee, er leeft ook niet een bepaalde angst binnen de club", zo zei een zegsvrouw van AZ donderdag tegen NU.nl.