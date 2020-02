Dijks: ‘Er werd veel gescholden, sommigen stonden hoofd tegen hoofd’

Mitchell Dijks doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte enkele jaren deel uit van de hoofdmacht van de Amsterdamse club. De linksback kende een overwegend mooie tijd in de Johan Cruijff ArenA, maar er waren ook zeker mindere momenten. Dijks ziet de mislukte kampioenswedstrijd van Ajax tegen De Graafschap (1-1) in 2016 als het absolute dieptepunt van zijn Ajax-periode.

Dijks heeft nog steeds 'trauma’s' van de mislukte missie in Doetinchem van bijna vier jaar geleden. "We moesten winnen, maar we speelden gelijk door een goal van Bryan Smeets, die kale", verzucht de verdediger in gesprek met VICE Sports. "Na de wedstrijd zag ik in de catacomben de schaal en alle bloemen liggen. In de kleedkamer heb ik nog bijna een scheenbeschermer tegen mijn hoofd gehad, er werd veel gescholden. Sommige spelers stonden hoofd tegen hoofd. Ik was nog wel een week depressief van die pot."

De inmiddels voor Bologna uitkomende Dijks had bij Ajax een bijzondere band met Joël Veltman. Het tweetal had doorgaans veel humor in hun Amsterdamse periode. "We waren een keer aan het praten en toen moest hij naar de wc", blikt de Nederlander in Italiaanse dienst terug. "Ik zat op het bed en via de spiegel kon ik zien dat hij aan het poepen was. Hij had geen idee dat die spiegel er zat, dus we bleven gewoon doorpraten. Als ik met iemand praat, kijk ik die persoon wel aan."

"Hij zat rustig zijn billen af te vegen en op een gegeven moment moest ik lachen", vervolgt Dijks de anekdote. "Hij ging een beetje om zich heen kijken. Toen zag hij via de spiegel dat ik al de hele tijd aan het meekijken was. Nou echt, ik heb gehuild van het lachen." De Bologna-verdediger koestert de hechte band met Veltman. "Joël heeft echt zo’n aanstekelijke lach en we gingen allebei helemaal stuk."

Dijks moest onlangs een bittere pil slikken bij Bologna. "Ik lag er al een tijdje uit door een scheurtje in mijn rug en vocht in het bot van mijn voet. Daarna had ik weer drie weken rustig aan gedaan en zou ik eindelijk weer gaan spelen, tegen Juventus", aldus de voormalige Ajacied. "Tijdens de laatste training schoot ik tegen een bal en voelde ik iets knappen in mijn rechtervoet. Ik was al twee maanden aan het revalideren toen dat gebeurde. Ik heb echt heel hard gehuild in de kleedkamer."