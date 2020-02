AZ verrast en breekt contract open: ‘Hieruit spreekt enorm veel vertrouwen’

AZ heeft het contract van Pantelis Hatzidiakos opengebroken en verlengd, zo melden de Alkmaarders vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De 23-jarige centrale verdediger, die onlangs een operatie is ondergaan en maanden uit de roulatie is, tekende in het AFAS Stadion een verbintenis tot medio 2024. Het oude contract van de Grieks international liep tot de zomer 2021.

Hatzidiakos stroomde in 2011 binnen in de jeugdopleiding en maakte op in december 2015, in een uitduel met Athletic Club, zijn debuut in het eerste elftal. Sindsdien speelde hij 83 wedstrijden in de hoofdmacht. Hatzidiakos maakte dit seizoen een sterke indruk bij AZ en speelde zich in de kijker bij het Griekse nationale team. Op 12 oktober 2019 maakte hij zijn interlanddebuut in een EK-kwalificatieduel met Italië.

"Hieruit spreekt enorm veel vertrouwen van de club. Ik ben de club heel dankbaar", reageert de verdediger op de site van AZ over de nieuwe verbintenis. "Het begon voor mij niet makkelijk, maar ik heb daarna iedereen laten zien wat voor karakter ik heb. Ik heb me keihard terug geknokt in het elftal en ik heb internationale wedstrijden gespeeld voor Griekenland."

"Dat was een prachtige tijd. Helaas raakte ik toen geblesseerd. Ik weet echter wel dat ik sterker terug kom", besluit Hatzidiakos. "Panta was een basisspeler bij ons. Hij is één van de jongens die het team op sleeptouw kan nemen", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Wanneer hij weer fit is, verwacht ik niks anders van hem. Wij hebben er geen enkele twijfel over dat hij sterker terug zal komen."