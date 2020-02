Valentijn Driessen weerlegt argumenten van Erik ten Hag: ‘Dit is gezeur’

Dat Ajax-trainer Erik ten Hag de oorzaak van de blessuregolf in zijn selectie zoekt bij het overvolle voetbalprogramma, is volgens Valentijn Driessen van De Telegraaf 'gezeur'. Ajax moet het momenteel stellen zonder de geblesseerde Joël Veltman, Quincy Promes, Hakim Ziyech, David Neres en Zakaria Labyad, maar dat komt volgens de journalist zeker niet door het schema.

"Ten Hag zoekt nu naar excuses, maar misschien moeten ze die excuses ook intern zoeken", zegt Driessen. "Hij zou ook research doen, ik weet niet of dat inmiddels gedaan is. We zitten in de maanden januari en februari: er is nauwelijks druk. Er is maar één wedstrijd in de week, ze hebben heerlijk kunnen trainen in Qatar, onder schitterende omstandigheden. Misschien is daar wel wat fout gegaan. Er wordt iedere keer gezegd: 'Ajax monitort zo goed.' Blijkbaar gaat er dan toch wat mis."

Ten Hag gaf aan dat de vele blessures te maken zouden kunnen hebben met het 'dubbele' programma van Ajax voor de winterstop. "Maar de KNVB past alles aan voor de topclubs", weerlegt Driessen. "Voor de Champions League krijgen ze extra dagen vrij, bij de bekerrondes worden ze vrijgesteld. Waar hebben we het eigenlijk over? In Engeland, Spanje, Italië hoef je met dit soort verhalen echt niet aan te komen. Plus daar is de weerstand voor de spelers nog veel groter, net als de reisafstanden. Dit vind ik gezeur van Ten Hag."

Driessen heeft wel een oplossing voor Ajax. "Hoeveel miljoen heeft Ajax wel niet? Je kan het ook vóór zijn met investeringen. Daarnaast hebben ze een Jong-team dat bovenaan staat in de Keuken Kampioen Divisie. Zet je dat Jong-team in de Eredivisie, dan spelen ze fluitend mee in het linkerrijtje. Dus dat soort excuses moet je niet aandragen, dat moet je ook niet willen als coach van Ajax."