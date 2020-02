Promes: ‘Ik deed dat met Memphis om te laten zien dat we onszelf zijn’

Quincy Promes heeft het goed naar zijn zin bij Ajax, maar lijkt niet van plan om tot het einde van zijn loopbaan bij de Amsterdammers te blijven. De 28-jarige aanvaller zegt in een interview met Gassam Magazine te dromen van een overstap naar de Premier League.

"Op dit moment zit ik goed op mijn plek bij Ajax", benadrukt Promes, die afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro overkwam van Sevilla. "Wel zou ik nog heel graag een keer in Engeland willen spelen. De Premier League is een fantastische competitie. Maar op dit moment ligt mijn focus bij Ajax en wil ik voor de prijzen gaan." Promes, die tegen PSV (1-0 winst) een hamstringblessure op, is met Ajax in de race voor het kampioenschap, de nationale beker en de Europa League.

Tadic over Promes: 'Dat hij gemist werd merkte je gelijk'

Promes wordt door het tijdschrift gevraagd naar zijn kenmerkende manier van juichen, waarbij hij zijn hand naar het gezicht brengt. "Ik begon ermee in Rusland, het is een soort alter ego", legt de Oranje-international uit. "Ken je de film The Mask? Als Jim Carrey in The Mask het masker opzet, wordt hij een perfecte versie van zichzelf. Dat doe ik op het veld, ik haal alles uit de kast om te winnen. Het is mijn manier van juichen."

Naast het voetbal is Promes ook bezig met muziek, al staat dat momenteel op een lager pitje. "Ik heb twee jaar geleden een lied opgenomen met Memphis Depay om te laten zien dat wij onszelf zijn en om jongeren te laten zien dat zij ook zichzelf moeten zijn. Maar dat was eenmalig", zegt Promes, die wel muziek blijft maken. "Maar dat breng ik niet uit. Voetbal en muziek maken, gaan niet goed samen. Voetbal is mijn nummer één, daar ligt mijn echte focus en muziek maken is mijn hobby."