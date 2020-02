Josep Guardiola reageert op geruchten rond Lionel Messi en Manchester City

Josep Guardiola heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten dat Manchester City overweegt om Lionel Messi een aanbod te doen. Volgens de manager van the Citizens heeft de Engelse topclub geen intenties om de superster weg te kapen bij Barcelona. "Mijn wens is dat hij bij Barcelona blijft", aldus Guardiola vrijdag op de persconferentie.

Messi ligt in Barcelona overhoop met technisch directeur Éric Abidal, nadat laatstgenoemde had gezegd dat 'veel spelers' ontevreden waren over de inmiddels ontslagen trainer Ernesto Valverde. Dat in combinatie met de clausule die Messi in zijn contract heeft, waarmee hij de club indien gewenst transfervrij kan verlaten, voedde de geruchten over een overstap naar Manchester City. De Argentijnse dribbelaar werkte in het verleden zeer succesvol samen met Guardiola bij Barcelona.

Setién: 'Conflict Messi en Abidal interesseert mij niet'



Guardiola wilde vrijdag eigenlijk niet ingaan op de geruchten. "Ik ga niet praten over spelers van een andere club", zei de Spanjaard aanvankelijk, maar daarna ging hij toch kort in op de situatie. "Ik denk dat hij zijn carrière afsluit in Barcelona." Messi, die in 2004 debuteerde voor Barça, heeft een contract tot medio 2021, maar kan daar dus eerder onderuit, omdat de club uit dank voor zijn loyaliteit een clausule op heeft genomen in de verbintenis.

Manchester City moet het de komende weken stellen zonder Raheem Sterling, zo bevestigde Guardiola ook op de persconferentie. De aanvaller liep tegen Tottenham Hotspur (2-0 verlies) een hamstringblessure op en mist mogelijk enkele cruciale wedstrijden. "We zullen zien, maar natuurlijk duurt het weken", aldus Guardiola. "We moeten zien of hij Leicester City (op 22 februari, red.) en Real Madrid-uit (op 26 februari, red.) haalt, ik weet het op dit moment niet."