Advocaat ziet AZ - Feyenoord bedreigd door storm Ciara: ‘Typisch de KNVB’

Het is afwachten of de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord aanstaande zondag door kan gaan. Komend weekend trekt storm Ciara over Nederland en die brengt de topper in het altijd al winderige AFAS Stadion in gevaar, zo bevestigt de KNVB. "Of er wordt gespeeld, is uiteindelijk aan de scheidsrechter. Of, in extreme gevallen, de gemeente", laat een woordvoerder van de voetbalbond weten aan NU/Sport.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat werkte in het verleden bij AZ en kent daarom de omstandigheden in Alkmaar. "Als het daar waait, dan waait het aardig, ook zonder windkracht zeven of zo", aldus Advocaat vrijdag op de persconferentie. "Dat moet goed gemonitord worden en dan moeten ze een beslissing nemen. De geleerden zullen toch wel weten wat er gedaan moet worden?" De KNVB neemt, tot ongenoegen van Advocaat, waarschijnlijk pas op zondag een besluit over het duel.

"Nu weet je dat de wind komt. Daar moeten ze morgen (zaterdag, red.) wel een beslissing over nemen. Dat ze dat zondag pas gaan doen is typisch de KNVB", sneert de ervaren coach. Arne Slot, de trainer van tegenpartij AZ, maakt zich voorlopig nog geen zorgen om storm Ciara. "Ik heb gehoord dat er wind wordt voorspeld", zegt Slot op de website van AZ. "Laten we eerst even afwachten hoe het zondag is. We hebben overigens al vaker met wind gevoetbald in het AFAS Stadion. We bereiden de spelers dus voor zoals we altijd doen."

AZ maakt zich overigens geen zorgen over de veiligheid van het AFAS Stadion gedurende een storm. Het dak van het stadion van de Alkmaarders stortte in augustus in, waardoor toeschouwers momenteel niet droog zitten in het voetbalbolwerk. "Het stadion is goedgekeurd en veilig", reageert een woordvoerder van AZ uiterst stellig. "Nee, er leeft ook niet een bepaalde angst binnen de club."