Memphis Depay is terug op trainingsveld: ‘Bloed, zweet en tranen in deze sh*t’

Regelmatig geeft Memphis Depay zijn volgers op social media een inkijkje in zijn herstelproces. De Oranje-international is op de weg terug van een afgescheurde voorste kruisband en laat op Twitter zien dat hij alweer aan het werk is op het trainingsveld. "Je moet bloed, zweet en tranen in deze sh*t stoppen", zo geeft de aanvaller van Olympique Lyon als onderschrift.

Depay liep op 15 december tegen Stade Rennes (0-1 verlies) een zware knieblessure op, waarvoor hij zich in de rust liet vervangen. Geschat wordt dat de dribbelaar ongeveer zes maanden aan de kant staat. Het is sterk de vraag of Depay op tijd hersteld is om aankomende zomer met Oranje deel te nemen aan het Europees kampioenschap.

You gotta put blood, sweat and tears in this sh*t pic.twitter.com/MQG7UGKuw7 — Memphis Depay (@Memphis) February 7, 2020