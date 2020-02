Advocaat onthult gesprekken: ‘Volgens mij zijn ze in onderhandeling’

Feyenoord praat met Orkun Kökcü over een langere samenwerking, zegt Dick Advocaat vrijdag. De negentienjarige middenvelder van Feyenoord werd de afgelopen tijd in verband gebracht met onder meer Arsenal en enkele Spaanse clubs. Volgens de oefenmeester van de Rotterdammers is de club bezig Kökcü een nieuwe deal te laten tekenen.

"Ik weet niet precies wat de familie zelf wil, maar volgens mij zijn ze wel in onderhandeling met elkaar", zegt Advocaat vrijdag op de persconferentie tegenover de verzamelde pers. "Hoe dat ervoor staat, daar bemoei ik me niet mee. Wij hebben een goede technisch directeur (Frank Arnesen, red.) en die weet heus wel wat hij doet. Volgens mij zijn ze ook bezig", aldus Advocaat over Kökcü, die nog tot medio 2023 vastligt.

Advocaat: 'Onze doelstelling blijft gewoon hetzelfde, Europees voetbal halen'

De oefenmeester van Feyenoord geeft aan dat er geen blessuregevallen zijn richting het duel met AZ. Sven van Beek, Ridgeciano Haps en Edgar Miguel Ié zijn dus beschikbaar. "De opstelling? Die zien jullie zondag wel. Ik heb altijd van een grote trainer geleerd dat je twee uur van te voren moet zeggen wat de opstelling is. Er kan namelijk nog van alles gebeuren."

Advocaat is opgetogen dat de gehele selectie fit is. "Dat is het hele seizoen nog niet voorgekomen. Ik hoop dat er daardoor meer concurrentie komt. Als een speler nu niet goed speelt, staat er een ander in. Dat is het plezierige van dit moment. Ze moeten aan de bak", aldus Advocaat, die niet per se wil erkennen dat AZ de favoriet is. "Waarom? Wij hebben ook een aardig voetballende ploeg."