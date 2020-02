Valencia komt met weinig hoopvolle blessure-update Jasper Cillessen

Jasper Cillessen staat voorlopig nog aan de kant, zo meldt zijn club Valencia via de officiële kanalen. Bij de doelman van Oranje, die in de warming-up van het Copa del Rey-duel met Logroñés geblesseerd afhaakte, is een ontsteking in zijn linkerheup vastgesteld.

Cillessen raakte al op 22 januari geblesseerd, maar nu pas geeft Valencia een update over zijn status. De huidige nummer vijf van LaLiga kan op dit moment geen verwachte herstelperiode voor de dertigjarige goalie geven. De Spaanse club schrijft dat moet worden afgewacht hoe de blessure van Cillessen zich de komende dagen ontwikkelt.

Cillessen werd afgelopen zomer door Valencia overgenomen van Barcelona en begon in de sinaasappelstad als basisdoelman. De ex-keeper van Ajax en NEC liep op 7 december vorig jaar een kuitblessure op tegen Levante (2-4 winst) en zag Jaume Domènech zijn basisplek in de periode daarna afpakken. Cillessen zat namelijk vanaf 4 januari weer in de wedstrijdselectie, maar moest telkens genoegen nemen met een reserveplek.