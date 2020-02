Bosz wil zaterdag afrekenen met krankzinnige scoringsdrift Haaland

De strijd om de Duitse landstitel is dit seizoen ongekend spannend. Waar Bayern München de laatste jaren de torenhoge favoriet was, zijn de concurrenten deze jaargang dichterbij gekropen. Borussia Dortmund heeft een achterstand van drie punten op de lijstaanvoerder uit Beieren en moet winnen van Bayer Leverkusen om in de race te blijven voor het kampioenschap. Het team van Peter Bosz hoopt op zijn beurt op drie punten, want bij een nederlaag wordt er een groot gat geslagen naar de top vier. Opta beschouwt voor op het duel in de BayArena, zaterdag vanaf 18.30 uur.

o Bayer Leverkusen verloor zeven van de laatste negen Bundesliga-wedstrijden tegen Borussia Dortmund (een keer winst, een keer gelijk). Aan de laatste zes ontmoetingen werd slechts een punt overgehouden (1-1 in december 2017).

o Bayer Leverkusen verloor al vier competitieduels op rij tegen Dortmund, de langste serie van tegen alle tegenstanders in de Bundesliga. Leverkusen wacht al zes wedstrijden op rij op een zege op BVB, de langste serie zonder overwinning tegen welke competitiegenoot dan ook

o Dortmund verloor slechts een van de laatste twaalf competitiewedstrijden in Leverkusen (vijf keer winst, zes keer gelijk): 2-0 op 1 oktober 2016.

Opta voorbeschouwing Bundesliga

o Bayer Leverkusen verloor in speelronde twintig tegen TSG Hoffenheim (2-1) voor het eerst een wedstrijd waarin het op voorsprong was gekomen. Hiermee kwam een einde aan een serie van drie overwinningen op rij.

o In speelronde twintig werd er voor de zesde keer dit Bundesliga-seizoen een speler met rood van het veld gestuurd. Geen enkel ander team uit de Duitse competitie kreeg deze jaargang meer dan drie rode kaarten. In het seizoen 2006/07 kreeg Leverkusen nog vaker een rode kaart: acht keer.

o Bayer Leverkusen is ongeslagen in de drie wedstrijden die dit seizoen op zaterdagavond werden gespeeld (twee keer winst, een keer gelijk). De laatste nederlaag op zaterdagavond was in speelronde zes van het seizoen 2018/19, toen was Dortmund met 4-2 te sterk.

o Met drie overwinningen en een doelsaldo van vijftien voor en vier tegen, heeft Dortmund een nieuw Bundesliga-record neergezet in de Rückrunde. Borussia Mönchengladbach is de enige club die vijftien keer scoorde in de eerste drie wedstrijden van de tweede seizoenshelft (1966/67).

o Borussia Dortmund won de eerste drie wedstrijden van de Rückrunde voor de eerste keer sinds 2012/13. Slechts een keer eerder won Dortmund de eerste vier duels van de tweede seizoenshelft, in het seizoen 2011/12.

o Erling Haaland is de eerste speler in de geschiedenis van de Bundesliga die zeven keer wist te scoren in zijn eerste drie wedstrijden. De Noorse aanvaller had hier slechts 136 speelminuten voor nodig en heeft daardoor een gemiddelde van 1 doelpunt per 19 minuten.

o Jadon Sancho tekende in speelronde 20 voor zijn 25ste Bundesliga-doelpunt. Hij is de eerste tiener in de geschiedenis van de Bundesliga die deze mijlpaal heeft bereikt.