John de Jong laat zich niet wegjagen en blijft aan als technisch manager

John de Jong blijft aan als technisch manager van PSV, zo meldt Voetbal International. De oud-middenvelder, die sinds de zomer van 2018 de functie heeft overgenomen van Marcel Brands, ligt de laatste weken zwaar onder vuur in Eindhoven, maar heeft besloten om zijn taken niet neer te leggen. Eerder gaf De Jong aan dat wel te overwegen.

Naar aanleiding van de sportieve malaise van PSV, dat momenteel teleurstellend vijfde staat in de Eredivisie, richtte een deel van de harde kern zijn pijlen op De Jong. Na afloop van het thuisduel met FC Twente (1-1) zocht een groep van ongeveer vijftig fans de confrontatie met de ME, waarbij ook om het vertrek van De Jong en algemeen directeur Toon Gerbrands werd geroepen.

De Jong, die eerder jarenlang werkzaam was voor PSV als hoofd scouting, gaf al aan te overwegen om te stoppen als technisch manager. "Ik ga alles afwegen", zo zei De Jong een week geleden. "Ik heb zondagavond met onze raad van commissarissen gezeten. Die gaven direct hun steun en ik heb ze beloofd dat ik in deze laatste transferweek keihard aan de slag zou gaan. Daarna zien we wel. Ik moet veel dingen wegen en tegen elkaar afzetten. Als je bewegingsvrijheid in het geding is, dan lijkt het me menselijk dat je je ook afvraagt: waar zijn we mee bezig?"

Nu heeft De Jong dus besloten om toch aan te blijven. De technisch manager ligt onder vuur, omdat de meeste aankopen die hij afgelopen zomer deed niet goed renderen. Zo haalde PSV aan het begin van het seizoen voor veel geld Bruma (RB Leipzig), Timo Baumgartl (VfB Stuttgart) en Ritsu Doan (FC Groningen) binnen, terwijl ook de van Galatasaray gehuurde Kostas Mitroglou geen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten.