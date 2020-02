AZ wil tegen ontketend Feyenoord prestatie Ajax uit 1995 evenaren

In een speelronde vol Eredivisie-krakers nemen nummer twee AZ en nummer drie Feyenoord het zondagmiddag tegen elkaar op. De thuisploeg hijgt in de nek van koploper Ajax en gaat vol voor de drie punten met oog op het kampioenschap. Feyenoord verloor in de competitie dit seizoen nog geen wedstrijd onder trainer Dick Advocaat en reist in een uitstekende vorm af naar Alkmaar. Opta beschouwt voor op het duel in het AFAS Stadion, zondag vanaf 14.30 uur.

o Feyenoord won vier en verloor slechts één van de laatste zeven uitwedstrijden tegen AZ in de competitie (twee keer gelijk); de Rotterdammers scoorden achttien keer in deze zeven duels (zeven tegen).

o AZ won de ontmoeting eerder dit seizoen met 0-3; de Alkmaarders wonnen maar twee keer eerder beide Eredivisie-duels met Feyenoord in een seizoen (1980/81 & 2010/11).

o AZ staat op veertien clean sheets dit Eredivisie-seizoen, evenveel als in de volledige voorgaande Eredivisie-jaargang; de laatste keer dat AZ minimaal vijftien clean sheets noteerde was in het seizoen 2011/12 (15).

De laatste vijf prestaties van AZ en Feyenoord in de Eredivisie

o AZ won de laatste vier Eredivisie-duels met een club uit de traditionele top drie zonder een tegengoal; de laatste ploeg met vijf zeges op rij tegen een 'top drie'-team was Ajax in 1995, terwijl er nooit een team is geweest met vijf opeenvolgende clean sheets tegen Ajax, Feyenoord of PSV.

o Myron Boadu was direct betrokken bij twaalf treffers in zijn laatste elf competitieduels (negen goals & drie assists) en zette zijn ploeg dit seizoen zes keer op voorsprong; alleen Quincy Promes deed dat vaker in de Eredivisie (7 keer).

o Oussama Idrissi was dit seizoen direct betrokken bij veertien Eredivisie-goals (twaalf treffers & twee assists), evenveel als in het gehele vorige seizoen (acht goals & zes assists).

o Feyenoord won de laatste vijf Eredivisie-duels, de laatste keer dat dat de Rotterdammers zes zeges op rij boekten in de competitie was in mei 2018 (toen acht op rij).

Voorbeschouwing Opta: Eredivisie speelronde 22

o Geen ploeg schoot in 2020 zo vaak op doel in de Eredivisie als Feyenoord (22 keer), maar slechts drie Eredivisie-ploegen kregen meer schoten op doel tegen in deze periode dan de Rotterdammers (zeventien).

o Alleen Oussama Idrissi (78, 123 aangegaan) en Chidera Ejuke (68, 147 aangegaan) voltooiden dit Eredivisie-seizoen meer dribbels dan Luis Sinisterra (64, 106 aangegaan).

o Geen Eredivisie-speler kwam in 2020 tot zoveel schoten op doel als Nicolai Jörgensen (zes), die alleen tegen Roda JC direct betrokken was bij meer Eredivisie-treffers (negen) dan tegen AZ (acht – vij goals, drie assists).

Feyenoord en Jörgensen ontketend naar Alkmaar

AZ en Feyenood verschijnen in een goede vorm aan de aftrap. Hoewel de ploeg van trainer Arne Slot in de eerste competitiewedstrijd van 2020 onderuit ging, wreden de laatste twee duels winnend afgesloten. Feyenoord won de laatste vijf competitiewedstrijden op rij en is door de zegereeks opgerukt naar de derde plaats op de ranglijst, daar waar de club onder de vertrokken trainer Jaap Stam in het rechterrijtje bungelde.

Waar AZ in het recente verleden vaak punten verspeelde in topwedstrijden, weet het de laatste tijd steeds vaker punten af te snoepen van de traditionele top drie. Tegen Feyenoord had AZ het de laatste seizoenen lastig. Feyenoord won vier en verloor slechts één van de laatste zeven uitwedstrijden tegen AZ in de competitie (twee keer gelijk); de Rotterdammers scoorden achttien keer in deze zeven duels (7 tegen).

Feyenoord kan ook weer terugvallen op Jörgensen. De Deense spits is weer aan het scoren geslagen, want met drie doelpunten in zijn eerste drie Eredivisie-duels van 2020 scoorde hij al één keer vaker dan in zijn laatste tien competitiewedstrijden van 2019. Geen Eredivisie-speler kwam in 2020 tot zoveel schoten op doel als Jörgensen (zes), die in AZ ook nog een van zijn favoriete tegenstanders treft.

Schoten op doel in Eredivisie 2020