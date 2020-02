Ajax is in gesprek over nieuwe samenwerking: ‘Het is nog pril’

Ajax overweegt samen te werken met met Jong Holland uit Curaçao. De Amsterdamse club zou met de samenwerkingsverband de jeugdopleiding van de club een boost willen geven en verder willen ontwikkelen, zo geeft Giselle McWilliam, minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, aan op een perspraatje.

Ajax sloot onlangs een sponsorovereenkomst met Curaçao, dat sindsdien op de mouw van de tenues staat. De club zal het eiland jaarlijks bezoeken, zo is in de overeenkomst opgenomen. Ajax werkt qua jeugdopleidingen al samen met Guangzhou R&F FC (China), Sagan Tosu (Japan) en Sydney FC (Australië) en nu zou ook een club uit Curaçao een optie zijn.

De minister kreeg de laatste tijd kritiek op de sponsordeal, die jaarlijks bijna twee miljoen euro zou kosten. McWilliam redeneert echter dat de overeenkomst goed is voor het toerisme. "En dat is het belangrijkste doel voor mij als minister." Volgens De Telegraaf staat de deal na Ziggo, Adidas, ABN Amro en BUD in de top vijf van de Amsterdamse sponsorcontracten.

Ajax geeft aan dat het met meer buitenlandse clubs over een samenwerkingsverband praat. "Er is interesse vanuit Jong Holland en daarom zijn we in gesprek gegaan, maar dat doen we met meer clubs in de wereld", reageert een woordvoerder, geciteerd door het ANP. "Het is nu nog te pril om er meer over te zeggen", zo klinkt het.