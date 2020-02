Spelers Liverpool gaan bij landstitel ‘flink oogsten’ met bonusregeling

Liverpool is hard op weg om de titel te pakken in Engeland. De formatie van manager Jürgen Klopp staat na 25 wedstrijden 22 punten voor op naaste belager Manchester City, waardoor het eerste landskampioenschap van deze eeuw lonkt voor the Reds. Volgens de Daily Mail kan de selectie van Liverpool 'flink oogsten' als men de titel weet te winnen.

De Engelse krant onthult dat de spelers van de grootmacht onderling bijna vijf miljoen euro mogen verdelen als het kampioenschap een feit is. Alle spelers die dit seizoen hebben meegedaan in Premier League-wedstrijden maken aanspraak op geld uit de desbetreffende pot, waarbij het aantal duels bepaalt hoeveel geld iedere speler krijgt.

Volgens de Daily Mail zullen de vaste basisspelers bij Liverpool, zoals Virgil van Dijk, ieder rond de 175.000 euro gaan ontvangen bij een landskampioenschap. Klopp krijgt ook een flinke bonus bij de landstitel, zo klinkt het, maar de krant maakt geen melding van een specifiek bedrag. Wel wordt er geclaimd dat de Duitser nog meer lucratieve bonussen in zijn contract heeft staan.

Vorig seizoen mocht Liverpool ook al een 'aardige bonus' verdelen na de eindzege van de Champions League. Naar verluidt was er toen sprake van een bonus van circa acht miljoen euro. Deze voetbaljaargang maakt de Engelse topclub wederom kans op de winst van het miljardenbal. In de volgende ronde wacht een tweeluik met Atlético Madrid.