Reactie van Vertonghen ‘te groot gemaakt’: ‘Jan kan dat moeilijk verbergen’

De gedesillusioneerde en teleurgestelde reactie van Jan Vertonghen op zijn wissel in de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Southampton (3-2) ging afgelopen week het internet over. Het wakkerde tevens de speculatie over zijn toekomst aan, daar de 32-jarige verdediger in het bezit is van een aflopende verbintenis. Zaakwaarnemer Tom de Mul is van mening dat het moment teveel opgeblazen is.

“Dit had niks met zijn toekomst te maken. Het is in mijn ogen wat te groot gemaakt. Jan was gewoon teleurgesteld op het moment van zijn vervanging. Over zijn prestatie, over die van het team. Jan kan dat moeilijk verbergen, zo is hij nu eenmaal”, geeft De Mul, oud-aanvaller van onder meer Ajax, Vitesse en Sevilla, te kennen in gesprek met Het Laatste Nieuws. De belangenbehartiger benadrukt dat zijn cliënt nog vol ambities zit voor dit seizoen met Tottenham.

Aangeslagen Vertonghen lijkt voor emotionele breuk te staan

“Hij wil nog mooie resultaten halen met Tottenham na een moeilijke start. Een Europa League- of een Champions League-ticket, of in dit geval de FA Cup winnen”, stelt De Mul. “Hij is 32, maar hij is nog zo ambitieus. Hij wil nog zoveel. Het EK is bijvoorbeeld een superprioriteit. Dat is het knappe aan hem. Hij wil zo lang mogelijk op het hoogste niveau spelen in een topcompetitie, niet uitbollen. Hij heeft nog enorm veel honger.”

De Mul sluit niet uit dat Vertonghen en Tottenham alsnog tot een akkoord komen over het verlengen van zijn aflopende contract. “We hebben op dit moment geen akkoord, maar ik sluit niets uit. We zetten alles op een rijtje. Er is veel interesse voor Jan, zeker als transfervrije speler, maar Tottenham blijft voor ons ook een interessante optie. De deur staat nog altijd open.”