Discussie over moment met Frenkie de Jong: ‘Er is verteld dat het duidelijk was’

Barcelona werd donderdagavond door Athletic Club geëlimineerd in de Copa del Rey. Een doelpunt van Iñaki Williams in blessuretijd velde uiteindelijk het vonnis over de Catalanen in het San Mamés, terwijl Frenkie de Jong eerder in het duel recht meende te hebben op een strafschop na een vermeende overtreding van Ander Capa. Ondanks de nederlaag, die volgt op een uitermate onrustige week, maken trainer Quique Setién en voorzitter Josep Maria Bartomeu zich geen zorgen over de situatie bij Barcelona.

“Het resultaat is altijd belangrijk, maar het team heeft een hoog niveau gehaald en we waren superieur aan Athletic. Dat is niet gemakkelijk. Marc-André (Ter Stegen, red.) heeft geen enkele redding hoeven maken”, zo tekent Sport op uit de mond van Setién. “We hadden de wedstrijd onder controle en creëerden vier of vijf grote kansen. Zij scoorden op het allerlaatste moment en toen hadden we geen tijd meer om te reageren. Dit was een wedstrijd zoals we het wilden, maar we hebben helaas niet kunnen winnen.”

“Ik ben blij met het werk dat het team heeft geleverd. We hebben een stap vooruit gezet en verbeteren onszelf. Ik heb veel positieve dingen gezien, ondanks dat het door de druk van de tegenstander vandaag moeilijk was. Deze wedstrijd vraagt veel van het team en wij hebben gecontroleerd”, stelt de oefenmeester van Barcelona. Hij laat zich diplomatiek uit als de vermeende overtreding van Capa op De Jong binnen het strafschopgebied ter sprake komt. “Ik heb het niet gezien, maar er is me verteld dat het een duidelijke strafschop was. Ik ga niet over de scheidsrechter praten.”

“Ik ben teleurgesteld over de onverdiende uitschakeling, maar trots op de houding en ambitie. Mijn vertrouwen in de staf en de spelers is onverminderd groot en ik weet zeker dat ze tot het einde zullen vechten in de competitie en de Champions League”, zo reageert voorzitter Bartomeu op Twitter op de uitschakeling van Barcelona in de Copa del Rey. Barcelona heeft een onrustige week achter de rug, door de felle reactie van Lionel Messi op een interview van technisch directeur Éric Abidal.

“Het is geen tijd om smerige zaken op te graven, dat soort dingen komen bij iedere club voor”, zegt Gerard Piqué in gesprek met Marca. “Ik kan zeggen dat ons vertrouwen nog steeds torenhoog is, we zijn blij met hoe we reageerden op al het lawaai van de buitenwacht. We hebben de capaciteiten om te blijven winnen en daar werken we iedere dag aan, dus het is zaak om dat gevoel zo snel mogelijk terug te vinden. De eenheid in de kleedkamer is op dit moment ongelofelijk groot.”

“Abidal is een speler geweest, hij is geen persoon van buitenaf. Hij weet hoe spelers zich in de kleedkamer voelen. Er wordt door de buitenwacht genoeg shit naar binnen gegooid. We moeten elkaar helpen”, stelt Jordi Alba. “Ik ben trots op het team na deze wedstrijd. Ondanks de nederlaag is het gevoel goed. Ik denk dat we een overwinning hadden verdiend, het resultaat is oneerlijk. Maar we moeten dit positief bekijken.”