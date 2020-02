Hans Nijland: ‘De crisis bij PSV hangt samen met zijn vertrek’

Hans Nijland stond van 1997 tot 2019 als directeur aan het roer bij FC Groningen. Afgelopen zomer droeg de bestuurder zijn functie na 23 jaar over aan Wouter Gudde. In onderstaande video vertelt Nijland over zijn jaren bij FC Groningen en gaat hij in op de huidige crisis bij PSV.