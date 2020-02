Idrissi: ‘Ik snap nog steeds niet wie dat de wereld heeft in geholpen’

Oussama Idrissi staat komende zondag met AZ tegenover zijn oude club Feyenoord. De 23-jarige vleugelaanvaller speelde tussen 2011 en 2015 in de Rotterdam-Zuid, maar van een doorbraak in het eerste elftal kwam het niet. Via FC Groningen kwam Idrissi twee jaar geleden bij AZ terecht en dit seizoen was hij in Alkmaar reeds goed voor 15 doelpunten en 8 assists in 35 officiële wedstrijden.

Idrissi wenst in gesprek met De Telegraaf te benadrukken dat hij niet is weggestuurd bij Feyenoord. “Ik snap nog steeds niet wie dat de wereld heeft in geholpen. Ik heb een hartstikke goeie tijd gehad in de jeugd van Feyenoord en heb nog regelmatig contact met de mensen van toen”, geeft Idrissi te kennen. Feyenoord bood hem destijds een amateurcontract aan en wilde hem laten meetrainen met de A-jeugd, terwijl hij zijn wedstrijden in het beloftenteam zou spelen.

“Ik had niet het gevoel dat ik mij op die manier verder kon ontwikkelen. Daarop besloot ik naar FC Groningen te gaan. Dacht: dan moet ik maar op een andere manier de Eredivisie halen”, gaat de tweevoudig Marokkaans international verder. Idrissi merkt dat het ‘gerucht’ dat hij weggestuurd is aan hem blijft kleven en noemt dat ook negatief voor Feyenoord. “Ik heb mogen trainen en voetballen in een supergoede jeugdopleiding, heb er een mooie tijd meegemaakt.”

Idrissi geeft aan dat de periode bij Feyenoord hem heeft gevormd als ‘voetballer én mens’. Tegelijkertijd beaamt hij dat het de bedoeling was dat het van een doorbraak in het eerste elftal zou komen. “Maar buiten het doel om Feyenoord 1 te halen, was het grotere doel om profvoetballer te worden. Als je me vraagt wat nú mijn doel is, dan zeg ik dat ik graag nog eens bij een Europese subtopper wil spelen. Maar alles op zijn tijd. Vroeger kon het mij als talentje van Feyenoord niet snel genoeg gaan, nu kies ik liever de weg van de geleidelijkheid.”

Makaay, die Idrissi destijds onder zijn hoede had in de jeugd van Feyenoord, stelt dat de aanvaller toen 'meer van de trucjes' was. "We hadden op dat moment geen tweede elftal", verklaart Makaay het vertrek van Idrissi bij Feyenoord. "Althans: er was wel een tweede elftal, maar dat speelde alleen wedstrijden maar trainde niet. De technisch directeur (Martin van Geel, red.) moest een afweging maken of Oussama goed genoeg was voor het eerste elftal. Het luidde helaas zijn vertrek in bij Feyenoord, maar ik vind het mooi om te zien dat hij het nu via een omweg zo goed doet."