Spaanse media geven ‘verstrooide’ Frenkie de Jong beschamende cijfers

Barcelona vond donderdagavond zijn Waterloo in de Copa del Rey. Een doelpunt van Iñaki Williams in de 92e minuut was de genadeklap voor Frenkie de Jong en consorten en schonk Athletic Club het toegangsbewijs voor de halve finales van het Spaanse bekertoernooi: 1-0. Trainer Quique Setién koos in Bilbao voor een middenveld met Sergio Busquets, Ivan Rakitic en De Jong, waarbij eigenlijk alleen de Spaans international enigszins zijn niveau benaderde. De Oranje-international speelde mogelijk zijn slechtste wedstrijd in het tenue van de Catalanen, zo merken de kranten op.

Sport deelt De Jong een vier uit en dat is de laagste beoordeling van alle basisspelers van Barcelona. Op Ansu Fati en Ivan Rakitic na, beiden een vijf, kreeg de rest een voldoende. De Catalaanse krant zag ‘een verstrooide De Jong’. “Hij kwam maar niet in het spel van Barcelona. Hij verloor vaak de bal en voelde zich nimmer op zijn gemak", zo schrijft men over de Oranje-international. "Hij verborg zich weliswaar niet, maar hij was ver verwijderd van zijn beste niveau.” De verrichtingen van Rakitic worden als ‘wisselvallig’ bestempeld. “Soms was hij aanwezig, maar net zo vaak ook afwezig. Aan de bal nam hij hoe dan ook correcte beslissingen. Hij voorzag het middenveld van zuurstof door zich continu aan te bieden.” De optredens van Busquets, die een zes krijgt, worden doorgaans beoordeeld aan de hand van een bijnaam en dit keer was hij ‘de bougie’ van het elftal. “Alle ballen verliepen via zijn voeten en hij was degene die de aanvalspogingen activeerde. Hij bepaalde het ritme van het spel en spoorde het team aan.”

Ook Mundo Deportivo looft de rol van Busquets, al ‘verschijnt hij op de foto bij het winnende doelpunt van Iñaki Williams’. “Bij het laatste luchtduel van een wedstrijd waarin hij hoe dan ook goed speelde en hij de bal voortdurend liet circuleren op de momenten dat Athletic zich terugtrok om naar lucht te happen." De sportkrant wijst erop dat Rakitic het zich niet kan veroorloven om niet door te hebben dat Marc-André ter Stegen een paar keer de bal kort op hem wilde spelen. “Maar hij verscheen ook een paar keer met een goede reden in het strafschopgebied van Athletic, al werd hij over het hoofd gezien.” Mundo Deportivo zag De Jong ‘een discrete eerste helft’ spelen. “In de tweede helft groeide hij duidelijk in de wedstrijd en liet hij zich ook in en rondom het vijandelijke strafschopgebied zien.”

Marca merkt op dat De Jong alles voetballend wilde oplossen en dat hij dicht bij een doelpunt met het hoofd was. “In de tweede helft speelde hij zelfs als aanvaller vanwege de afwezigen in de voorhoede. De nummer 21 viel op door bij vele kansen als een ‘9’ op te treden, alsof hij de vervanger van Luis Suárez was.” Rakitic staat er bij de meest verkochte sportkrant van Spanje minder goed op. “Bijzonder stroperig als de bal moest worden overgespeeld en hij was zeer onnauwkeurig in zijn passes. Een slechte wedstrijd.” Bij de wedstrijd van Busquets plaatst men minder kanttekeningen. “Hij was op zijn hoede voor elke tegenaanval van de Basken, maar hij haalde niet zijn gebruikelijke niveau als de bal moest worden rondgespeeld. Het team miste zijn beste versie om het spel van achteruit op te bouwen.”

Bij AS is men een andere mening over Busquets toegedaan. “Hij blijft goede wedstrijden spelen sinds de komst van Setién. Na een ietwat wisselvallig optreden in de eerste helft, vooral vanwege de intense druk van Athletic, eiste hij na rust het middenveld op. Hij verdeelde met gemak het spel van Barcelona en bood altijd oplossingen.” De sportkrant uit Madrid zag De Jong wederom ‘teleurstellend’ spelen. “De Nederlander slaagt er nog altijd niet in om zijn niveau te halen. Na rust bloeide hij enigszins op, maar het was wisselvallig. Hij was met zijn spel dit keer wel meer gericht op het doel van Athletic en dat kon het team absoluut waarderen.” AS blijft zich verbazen over de sportieve terugval van Rakitic. “Hij deed wat hij moest doen: het vuile werk. Maar hij is opzienbarend hoe hij fouten blijft maken zodra hij aan de bal is.”

ElDesmarque strooit met onvoldoendes; alleen Clément Lenglet en Lionel Messi (beiden een zes) krijgen van het populaire medium een voldoende. Rakitic en De Jong krijgen een drie en daarmee de laagste beoordeling. “Nog altijd is De Jong ver verwijderd van zijn beste niveau. Hij maakte de nodige fouten in balbezit.” Ook Rakitic komt er niet genadig van af. “Langzaam, niet op zijn plek en hij liep er op het middenveld verloren bij. Hij maakte fouten zodra hij zich liet zakken om de bal op te halen en hij werd over het hoofd gezien als hij achter de aanvallers plaatsnam. Een grijze wedstrijd.” Een vijf was het cijfer dat Busquets kreeg. “Hij had niet de makkelijkste taak tegen het krachtige middenveld van Athletic. Maar hij twijfelde geen moment, haalde zijn niveau en zorgde voor de balans die het team nodig had. Hij zal hoe dan ook herinnerd worden aan het moment van de tegengoal.”

El Periódico is een opvallende dissonant, daar De Jong van de Catalaanse krant juist een zeven krijgt. De dikke onvoldoendes zijn voor Rakitic en Ter Stegen, die beiden een vier ontvangen. “Barcelona had de wedstrijd kunnen beslissen, met twee grote kansen, maar het ontbrak aan finesse in de afronding”, zo valt te lezen. “Door de Copa del Rey kan nu een streep, net als door de Supercopa drie weken geleden. De crisis bij dit verwarde elftal wordt hierdoor alleen maar groter. Als dingen slecht gaan, kan het altijd nóg slechter.”