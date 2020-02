Crisis bij Barcelona compleet na uitschakeling in Copa del Rey

Niet Barcelona maar Athletic Club heeft zich donderdagavond voor de halve finale van de Copa del Rey geplaatst. Een strafschoppenreeks leek de enige manier om de twee teams uit balans te krijgen, maar een doelpunt van Iñaki Williams in de 92e minuut gaf de doorslag. Dat betekent dat Granada, Mirandés, Athletic en Real Sociedad de halve finalisten van het Spaanse bekertoernooi zijn. De aartsrivaal van Athletic zorgde enkele uren eerder voor een verrassing door Real Madrid met 3-4 uit te schakelen. Voor het eerst sinds 2002/03 zijn Atlético Madrid, Barcelona en Real Madrid er alle drie niet in geslaagd om de halve finale van het toernooi te bereiken.

De eerste helft in San Mamés leverde geen doelpunten op, maar de teams van Gaizka Garitano en Quique Setién zorgden ieder op hun manier voor een zeer aantrekkelijk schouwspel. Athletic speelde intens en verzorgd voetbal, en volgde duidelijk het strijdplan van Garitano. De Basken speelden in het beginsel intimiderend, hielden stand toen Barcelona middels balbezit de wedstrijd wilde opeisen en haalden adem door hoger druk te zetten op de momenten dat de Catalanen iets minder nauwkeurig in de passing waren.

De strijdlust ten spijt, het aantal kansen in de eerste 45 minuten was op een hand te tellen. Het team van Setién had moeite om gevaar te stichten, terwijl ook Athletic geen kansen kon creëeren maar het ook niet zwaar had. De meest gevaarlijke momenten vonden al in de eerste tien minuten plaats. Ansu Fati kreeg tot tweemaal toe de kans om voor de 0-1 te zorgen, beide keren na voorbereidend werk van Lionel Messi, maar Unai Simón hield zijn doel schoon. Een treffer van Iñaki Williams werd terecht wegens buitenspel afgekeurd.

Na een kwartier in de tweede helft had Setién voldoende gezien. De teams hielden elkaar in evenwicht, grote kansen bleven wederom uit en Frenkie de Jong kreeg zelfs een gele kaart voor een schwalbe in het strafschopgebied van de Basken. De trainer van Barcelona opteerde voor de entree van Antoine Griezmann, als vervanger van Fati. De Catalanen werden ietwat dreigender, maar echt overtuigend was het niet. Een volley van Griezmann ging hoog over en een valpartij van De Jong na een duel met Ander Capa werd niet met een strafschop bestraft.

In de laatste twintig minuten ging de wedstrijd op en neer, met mogelijkheden voor beide teams. Een schot van Griezmann was een makkelijke prooi voor Simón, een poging van Unai Núñez ging maar net over het doel van Marc-André ter Stegen en drie minuten voor het einde kwam Messi oog in oog met Simón niet tot scoren. Een dure misser, daar Williams in de extra tijd het duel alsnog in de reguliere speeltijd besliste. Na voorbereidend werk van Ibai Gómez zette de aanvaller zijn kruin tegen het leer en explodeerde het stadion van Athletic van vreugde.

Het is al weken rumoerig bij Barcelona, vooral nadat Messi deze week op Instagram uitviel tegen de technische leiding van de club. Technisch secretaris en oud-speler Éric Abidal had de spelersgroep de schuld gegeven van het plotselinge ontslag van Ernesto Valverde, vorige maand. Volgens Abidal waren veel spelers niet tevreden en was het duidelijk dat zij op de trainingen niet meer voluit werkten. De eliminatie in de Copa del Rey zal de sfeer er niet beter op maken. De Catalanen hebben in LaLiga drie punten minder dan koploper Real Madrid en spelen zondagavond het lastige uitduel met Real Betis. Over drie weken wacht de absolute topper tegen de aartsrivaal in het Santiago Bernabéu.