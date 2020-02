Laatste doelpunten in Santiago Bernabéu gaan voorbij aan Gareth Bale

Gareth Bale is donderdagavond voortijdig vertrokken uit het Santiago Bernabéu tijdens de bekerwedstrijd tussen Real Madrid en Real Sociedad (3-4). De gepasseerde aanvaller nam tien minuten voor tijd de benen, bij een achterstand van 1-4, en werd door AS vastgelegd terwijl hij in zijn auto stapte. Het is al de vijfde keer dat Bale dit seizoen voor het einde van de wedstrijd het stadion verlaat.

Bale behoorde voor de vierde officiële wedstrijd op rij niet tot de selectie van Zinédine Zidane. De duels met Real Valladolid in LaLiga (0-1 zege) en Real Zaragoza in de Copa del Rey (0-4 zege) miste hij door blessureleed, maar volgens de krant is zijn absentie tegen Atlético Madrid in LaLiga (1-0) en tegen Real Sociedad het gevolg van sportieve keuzes van Zidane. Zodoende nam de Welshman plaats op de tribune.

Door zijn voortijdige vertrek miste Bale de laatste twee doelpunten van de wedstrijd: via Rodrygo en Nacho kwam Real Madrid terug va een 1-4 achterstand tot 3-4. Volgens AS hield Bale zich aan de clubregels, die voorschrijven dat tribuneklanten vanaf de tachtigste minuut mogen vertrekken. Dit seizoen vertrok hij al vijf keer voortijdig, waaronder op 7 december (2-0 zege op Espanyol), op 18 januari (2-1 zege op Sevilla).

Bale liep in de zestiende finales van de Copa del Rey tegen Unionistas de Salamanca (1-3 zege) een enkelblessure op, maar is inmiddels hersteld. Hij trainde deze week volledig mee en was fit genoeg om minuten te maken tegen Real Sociedad. Desondanks zat hij niet in de negentienkoppige selectie voor het bekerduel. Eden Hazard is ook fit, maar maakte eveneens geen deel uit van de spelersgroep.