‘Gruweldaad’ van Isak tegen Real Madrid houdt Spaanse media bezig

Real Sociedad zorgde donderdagavond voor een stunt in de Copa del Rey. De club uit San Sebastián was in de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi een maatje te groot voor Real Madrid, dat twintig minuten voor tijd tegen een 1-4 achterstand aankeek en uiteindelijk met 3-4 ten onder ging. De man van de wedstrijd was zonder meer Alexander Isak, die goed was voor twee doelpunten en een assist én ook nog indirect bij de openingstreffer van Martin Ödegaard betrokken was. De kranten in Spanje staan stil bij de show die de ex-speler van Willem II weggaf, het optreden van Real Madrid-huurling Ödegaard tegen zijn eigenlijke werkgever én het debacle van de Koninklijke in eigen huis.

Marca is bijzonder lovend over het optreden van Ödegaard in het Santiago Bernabéu. “Vanaf minuut één nam hij het team op sleeptouw. Ödegaard was ontzettend gemotiveerd, monopoliseerde alle aanvallen van Real Sociedad en kreeg zelfs een gele kaart voor een trap jegens Sergio Ramos”, omschrijft de populaire sportkrant de wedstrijd voor de Noor. Na een duel met Marcelo moest hij uiteindelijk geblesseerd afhaken. “Hij wilde het veld eigenlijk helemaal niet verlaten, in de wetenschap dat dít een van zijn beste avonden in het Bernabéu was. Hij kreeg een daverend applaus van heel het stadion. Een duidelijke boodschap richting het bestuur én Zidane: de fans willen dat Ödegaard komend seizoen terugkeert.”

De man van de wedstrijd was zonder meer Isak, die bij alle doelpunten van de Basken betrokken was. Marca blikt terug op de winterse transfermarkt van 2017, toen Real Madrid ervan overtuigd was dat ‘de nieuwe Zlatan Ibrahimovic’ voor de Spaanse topclub had gekozen. “Op het laatst zorgde hij echter voor een verrassing en nam hij een vlucht naar Dortmund, terwijl hij vliegtickets naar Madrid had én een hotelboeking. Drie jaar later laat Isak Real Madrid opnieuw versteld staan. Hij maakte de defensie van Real helemaal gek. Niet één verdediger ontsnapte aan zijn kwajongensstreken. Isak gaf met zijn beste wedstrijd van het seizoen zijn visitekaartje af, al laat hij de laatste maanden steeds vaker zien waartoe hij in staat is. Dit seizoen scoorde hij 13 keer in 27 duels, waarvan 7 in de Copa del Rey.”

“Ik ben heel blij dat mijn twee doelpunten ervoor hebben gezorgd dat we in de halve finales staan”, vertelde Isak na afloop in gesprek met Spaanse media. “Ik ben trots op mijn werk en dat van het team. Het was ongelooflijk. We hebben ons verdiend voor de halve finales geplaatst, al hadden we het in de slotfase enigszins moeilijk. Maar dat is normaal, Real Madrid heeft een geweldig team en vandaag hebben we geschiedenis geschreven door ze in een stadion als het Santiago Bernabéu uit te schakelen.” Trainer Imanol Alguacil loofde het optreden van de Zweed. “Hij laat zien wat voor geweldige voetballer hij is, maar ik praat liever over het team in zijn geheel. Over degenen die hebben gespeeld en degenen die niet hebben gespeeld, op de manier waarop ze een bijdrage hebben geleverd.”

Alguacil koos ervoor om Isak twintig minuten voor tijd, bij een stand van 1-4, naar de kant te halen. De angel uit het aanvallende spel van Real Sociedad verdween en de thuisploeg maakte het nog spannend door tot 3-4 terug te komen. “Of de wissel het team zwakker maakte. Niet in dat opzicht, we werden verzwakt door de krachtsinspanningen van Real Madrid”, benadrukte de oefenmeester van de Basken. “Zelfs bij een stand van 1-4 wisten we dat we het lastig zouden krijgen. We hebben het over 97 minuten in het Santiago Bernabéu. Dat zijn 97 bijzonder lange minuten. We hebben zeventig minuten lang alles gegeven en aan het einde merk je de gevolgen.” Marca omschrijf de 0-2 van Isak als ‘een gruweldaad’. “De volley van Isak had veel weg van een doelpunt op de PlayStation. Dat doelpunt dat je maakte als je met Zlatan Ibrahimovic speelde.” Ook kranten als AS, Mundo Deportivo, Sport, Diario Vasco en El Pais komen superlatieven tekort om de goal te omschrijven.

De media in Spanje zijn het er min of meer over eens dat Zidane ‘zich vergist’ heeft met de basisopstelling. “Zidane vertrouwde op Marcelo en James Rodriguez en liet belangrijke spelers buiten de basiself. Een Casemiro bijvoorbeeld, ook al heeft hij de griep gehad. Het was een dure les voor Zidane. Hij heeft te veel vertrouwen in zijn selectie”, zo stelt Marca. “Zidane wordt vrijwel altijd op een voetstuk geplaatst, maar dit keer is het kritiek op een risicovolle beslissing die een prijs heeft gekost. Het is zó moeilijk om de triplete te winnen.” Marcelo nam weliswaar de 1-3 voor zijn rekening, maar in defensief opzicht liet hij zien waarom Zidane meer vertrouwen in Ferland Mendy heeft. “Het Santiago Bernabéu is er al geroezemoes als de bal naar Marcelo gaat en zelfs als hij de bal heeft. Eerst had hij een aan- en uitknop en ging het licht aan. Nu blijft het donker. Niet alleen hij, de complete defensie kende een verschrikkelijke avond.”

Slechts twee basiskrachten van Real Madrid krijgen een voldoende van Sport: een zes voor Karim Benzema en een acht voor Vinicius Junior. De laagste beoordeling is voor Alphonse Aréola, een drie, al krijgt ook Marcelo met een vijf flinke kritiek. “Dit was zijn tweelingbroer. Hij lijkt in de verste verte niet op de linksback die furore maakte bij Real Madrid. Het is niet meer dan normaal dat hij zijn plek is kwijtgeraakt aan Mendy.” Ook Mundo Deportivo ziet weinig reden om positief te zijn over Real Madrid. “Sergio Ramos kon de aanvallers van Real Madrid alleen maar afstoppen middels overtredingen en Eder Militao verloor alle duels met Isak.” Bij ElDesmarque krijgen alleen Fede Valverde (een zes) en Vinicius Junior (een zeven) een voldoende. Ook hier krijgt Aréola de laagste beoordeling, een drie. “Hij zag er niet goed uit bij de openingsgoal. Niet bij het schot van Isak, noch bij de rebound van Ödegaard. Eigenlijk bij geen enkel tegendoelpunt.”

Zidane kreeg de vraag of het zijn slechtste dag op de bank van Real Madrid was. “Nee, qua spel niet. Maar qua nederlaag wél”, erkende de Fransman. “Het is zwaar om vier tegendoelpunten in eigen huis te krijgen, maar we moeten niets veranderen. We moeten doorgaan waarmee we bezig zijn. We wisten op voorhand dat we dit seizoen moeilijke wedstrijden zouden spelen en de tegenstander verdiende de overwinning. Het doet pijn, niemand vindt verliezen leuk. Maar we moeten het accepteren. Tot deze wedstrijd hebben we het fenomenaal gedaan. Nu niet. Dat kan gebeuren. Een slecht moment, maar we moeten vooruitkijken.” Real Madrid en de Copa del Rey, het is geen goede combinatie. “Dat is voetbal. Je kan een competitiewedstrijd verliezen of een wedstrijd als deze. We moeten ons niet gek laten maken. We moeten accepteren dat we wedstrijden kunnen verliezen.”