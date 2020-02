Isak en Ödegaard elimineren Real Madrid in krankzinnig duel

Real Madrid kan zich volledig gaan richten op LaLiga en de Champions League. Het team van Zinédine Zidane strandde donderdagavond in de kwartfinales van het toernooi om de Copa del Rey. Real Sociedad won met 3-4 in het Santiago Bernabéu, mede dankzij een uitblinkende Alexander Isak. De ex-speler van Willem II was goed voor twee goals, een assist en leidde indirect ook de 0-1 in. Het was voor Real Madrid de eerste nederlaag na 21 ongeslagen duels in alle competities. Granada en Mirandés plaatsten zich eerder deze week al voor de halve finales, ten koste van respectievelijk Valencia en Villarreal. Athletic Club en Barcelona spelen later vanavond de laatste kwartfinale.

Na een onderhoudende eerste helft ging Real Sociedad met een minimale voorsprong de rust in. Het team van Imanol Alguacil kon zich licht onder de druk van Real Madrid uit voetballen en had zelfs kansen om met een voordelige marge van twee goals het rustsignaal te bereiken. De Basken had iets meer dan twintig minuten nodig om de bal achter Alphonse Aréola te krijgen. De doelman, die net als Eder Militao en Brahim Díaz in de basis mocht beginnen, kon half redding brengen op een krachtig schot van Alexander Isak. De bal viel vervolgens voor de voeten van Ödegaard, die zag hoe zijn inzet vanaf de rand van het zestienmetergebied heel licht door Eder Militao werd aangeraakt en achter de niet goed uitziende Aréola verdween. De huurling van Real Madrid weigerde zijn openingsdoelpunt te vieren.

Het team van Zidane reageerde goed op de achterstand, maar Alex Remiro hield het bezoek op de been door pogingen van James Rodriguez en Fede Valverde te keren. Een inzet van Sergio Ramos eindigde op de lat, al werd naderhand voor buitenspel gefloten. Met ietwat meer precisie hadden los Txuri-urdines in het restant van het eerste bedrijf zelfs op 0-2 kunnen komen. Het meeste gevaar kwam van Isak, die richting de rust liefst drie kansen onbenut liet. Het gezicht van Zidane aan de zijlijn sprak boekdelen, ook omdat Real Madrid dit seizoen tot donderdag slechts een van de zes wedstrijden had gewonnen waarin men als eerste op achterstand werd gezet. Dat was overigens wel tegen Real Sociedad: 3-1.

Zidane opteerde net als afgelopen weekeinde tegen Atlético Madrid voor een ander plan in de rust: James mocht op de bank plaatsnemen, Luka Modric maakte zijn entree. De intenties van de Fransman ten spijt; het was Real Sociedad dat al snel de wedstrijd definitief naar zich toetrok. Een doelpunt van Isak werd afgekeurd omdat hij nét buitenspel stond na een heerlijke pass van Ödegaard, maar de Zweed haalde daarna alsnog zijn gram. De voor Adnan Januzaj ingevallen Ander Barrenetxea liet Nacho Fernández op links zijn hielen zien, waarna Isak zijn voorzet met een sublieme volley beantwoordde: 0-2. Twee minuten later kwam een van richting veranderde bal terecht bij Isak, die profiteerde van het passieve verdedigen van Marcelo en het leer snoeihard en hoog achter Aréola joeg: 0-3.

Na nog geen uur spelen verkleinde Real Madrid de achterstand: Marcelo kreeg aan de linkerkant van het strafschopgebied veel ruimte en na een goede pass van Brahim Díaz schoot de Braziliaan de bal in de korte hoek achter Remiro: 1-3. Tien minuten later stond Marcelo met balverlies aan de basis van de 1-4: na een lage voorzet van Isak vanaf rechts had Mikel Merino van dichtbij de hoek voor het uitkiezen. Alguacil koos ervoor om Isak twintig minuten voor tijd naar de kant te halen en daarmee leverde Real Sociedad onnodig het nodige gevaar in. Het was invaller Rodrygo die het nog enigszins spannend maakte in de Spaanse hoofdstad: na een actie van Vinicius Junior aan de linkerkant werkte zijn landgenoot de bal simpel binnen. In de derde minuut van de liefst zes minuten extra tijd maakte Nacho Fernández ook nog de 3-4, maar tot meer was Real Madrid uiteindelijk niet in staat.