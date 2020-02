Opvallende afwezige in basisopstelling Barcelona in kwartfinale Copa del Rey

Barcelona heeft de opstelling bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Athletic Club in de kwartfinale van de Copa del Rey. Trainer Quique Setién kiest grotendeels voor dezelfde namen als zondag in de competitiewedstrijd tegen Levante (2-1 zege), maar voert één wijziging door. Antoine Griezmann maakt in de basisopstelling plaats voor Sergi Roberto. Daardoor lijkt Barcelona in een 4-4-2-formatie te gaan spelen.

De absentie van Griezmann is opvallend te noemen. In de laatste twintig officiële wedstrijden van Barcelona begon hij aan de aftrap. Griezmann was dit seizoen goed voor 12 doelpunten in 30 optredens. Hij werd zondag tegen Levante na zeventig minuten vervangen door Sergi Roberto en nu kiest Setién er dus voor om die wijziging vanaf het begin door te voeren, Sergi Roberto neemt naar verwachting plaats op het middenveld en dus speelt Barcelona met slechts twee aanvallers.

Een reden voor de wisselrol van Griezmann is niet bekend: mogelijk wil de oefenmeester de Fransman simpelweg rust gunnen. Frenkie de Jong heeft voor de vijfde opeenvolgende wedstrijd een basisplek. Hij begint naar verwachting op de linkerflank van een middenveld met verder Ivan Rakitic, Sergio Busquets en Sergi Roberto. De kwartfinalewedstrijd tussen Athletic Club en Barcelona begint om 21.00 uur in het San Mamés in Bilbao.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Lenglet, Piqué, Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Ansu Fati.