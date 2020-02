Aangeslagen Vertonghen lijkt voor emotionele breuk te staan

Tottenham Hotspur won woensdag in de FA Cup met 3-2 van Southampton, maar na afloop ging het vooral over Jan Vertonghen. De verdediger werd vroeg in de tweede helft, bij een 1-1 stand, naar de kant gehaald door José Mourinho, een besluit dat keihard aankwam bij de Belg. Met het hoofd naar beneden liep de stopper tientallen meters langs het veld om uiteindelijk met een bedrukt gezicht plaats te nemen op de bank. De emoties bij Vertonghen maken de tongen los. 'Zijn de krachten van Superjan Vertonghen stilaan uitgewerkt?', zo vraagt Het Nieuwsblad zich af.

Door Tim Siekman

De video waarin te zien is dat Vertonghen diep in zichzelf gekeerd is, werd op social media veelvuldig gedeeld. De 32-jarige verdediger staat erom bekend zijn emoties regelmatig te tonen, maar de reactie na zijn wissel was van een ander kaliber. Vertonghen, 'een hoopje ellende', vocht tegen de tranen, merkte Het Nieuwsblad op. 'Weinig voetballers die zo oprecht in zak en as kunnen zitten als Jan Vertonghen. Als hij ongelukkig is, heeft niemand een vertaling nodig', voegde het Het Laatste Nieuws toe. Op internet was het oordeel klaar: Vertonghen weet dat het einde nadert. "Hij heeft ons zijn beste jaren gegeven. Ik denk dat hij weet dat zijn dagen geteld zijn", aldus een fan van Tottenham op Twitter. "Hij takelt af en hij realiseert zich dat", zo vulde een ander aan. "Hartverscheurend om te zien. Dit laat zien hoeveel dit voor hem betekent."

Na een moment van verdriet herpakte de ex-verdediger van Ajax zich. 'Wat u niet zag op televisie: de reactie van Jan Vertonghen na de winnende treffer van Heung-min Son', vervolgde Het Laatste Nieuws. 'Er sprong er eentje recht op de bank. Een vingertje ging in de lucht. De jas, die op zijn benen lag om die te verwarmen, kwakte hij twee keer met verbeten blik tegen de grond. Alle frustraties eruit. Vervolgens klapte hij handjes met zijn ploegmaat rechts van hem. Team boven het ego. Vertonghen was oprecht blij met de winst van the Spurs in de replay tegen Southampton, maar de eigen ontgoocheling was hij nog niet vergeten', besloot de Belgische krant.

'Zoals de kaarten nu liggen, komt er geen bijkomend jaar bij'

In een zoekende ploeg lijkt Mourinho niet langer meer te vertrouwen op Vertonghen als er meer ruimte komt en er snelheid wordt gevraagd. "Met vijf achterin controleerden we de wedstrijd niet, dus ik moest die wissel doorvoeren. Sommige spelers die dan gewisseld worden reageren slecht, maar Jan reageerde als de professional die hij is. Ik begrijp zijn verdriet, dat is normaal. Hij is altijd respectvol en altijd professioneel. Het maakt me niet blij om hem te vervangen", aldus de Portugees, die aangaf dat er sprake was van een schaakspel. "Ik moest het schaakspel spelen zonder lopers, zonder koningen en zonder koninginnen. Het was heel moeilijk. Ik moest wachten en ik moest een verdediger eruit nemen. Ik besloot om Japhet Tanganga en Toby Alderweireld te laten staan, zij zijn toch een beetje sneller, om een beetje beter met de ruimte om te gaan. Ik besloot Jan op te offeren."

Aan het begin van het seizoen was er onduidelijkheid over de toekomst van zowel Vertonghen als Alderweireld en Christian Eriksen. Waar laatstgenoemde ex-Ajacied inmiddels is verkast naar Internazionale en Alderweireld een nieuw contract heeft getekend in Londen, is er bij Vertonghen nog geen helder beeld voor ogen. Dat Tottenham nog geen nieuw contract met de Belgisch international heeft afgesloten, heeft volgens Engelse media te maken met de achteruitgang van de stopper. Een eerste teken aan de wand: bij de eerste wedstrijden dit seizoen haalde Vertonghen de selectie niet onder toenmalig manager Mauricio Pochettino. Het vertrek van de Argentijn en de komst van Mourinho kon voor een ommekeer zorgen, maar ook onder the Special One is de routinier allesbehalve een zekerheid.

Vertonghen is onder Mourinho nooit eerste keus geweest en de kans is groot dat de oefenmeester bij Tottenham nooit meer volledig gaat bouwen op de verdediger, die in april 33 jaar wordt. Vertonghen sloot zich in 2012 aan bij de Engelse club en sindsdien verdedigde hij 307 keer de clubkleuren. In 2018 werd hij nog verkozen tot Speler van het Jaar bij Tottenham, maar tegenwoordig lijkt een langer verblijf in Londen een onverwacht scenario te zijn. 'Vertonghens contract loopt eind dit seizoen af en zoals de kaarten nu liggen, komt er geen bijkomend jaar bij', concludeert Het Laatste Nieuws. 'Mourinho kijkt daarvoor in de richting van de agent van de centrale verdediger. Vertonghen is altijd een perfectionist geweest. Als iets echter niet gaat zoals hij het wil, laat hij het helemaal lopen. Dat zagen we woensdagavond.'

’Hij verliest het in de benen'

In Engeland nemen de media al langzaam afscheid van Vertonghen. 'Het wordt steeds meer duidelijk dat hij niet meer is als voorheen. Hij verliest het in de benen, wat voor een emotionele en intelligente speler enorm frustrerend is', schrijft de Evening Standard. 'Wat het meest pijnlijke was van zijn emotionele wandeling is dat de ervaren Belg een van Tottenhams beste spelers is sinds hij zich in de zomer van 2012 bij de club aansloot', vult Football London aan. 'Het lijkt er echter op dat de tijd, en wellicht ook eerder blessureleed, Vertonghen aan het inhalen is. Een man die nog maar twee jaar geleden door Pochettino werd omschreven als een topatleet die op zijn veertigste zelfs nog op topniveau meekon. Het besluit van Pochettino aan het begin van het seizoen om Vertonghen te passeren, is met de kennis van nu veel beter te begrijpen, zo klinkt het in Engeland.

Een nieuw contract ligt niet in de lijn der verwachting volgens Gary Jacob, Tottenham-watcher namens The Times. In gesprek met Het Nieuwsblad zegt de journalist dat het peperdure Tottenham Hotspur Stadium plus de conservatieve houding van voorzitter Daniel Levy wat betreft oudere, dure spelers Vertonghen de kop kan kosten. "Tottenham is op dat vlak vrij koeltjes in hun onderhandelingen met hun sterren. Je moet weten dat Vertonghen in 2018 nog Speler van het Jaar was bij Tottenham en kijk naar zijn situatie nu. Bij Tottenham hebben ze bovendien niet de gewoonte om dertigplussers een langdurig contract aan te bieden."

"Moussa Sissoko verlengde in september voor vier jaar, maar is daarmee (samen met Alderweireld, red.) een uitzondering. Meestal gunt Levy zijn oudere spelers slechts één jaartje extra", aldus Jacob. De clubexpert durft echter niet helemaal uit te sluiten dat Vertonghen alsnog langer bij the Spurs blijft. Jacob wijst in zijn redenering naar Mourinho, die mogelijk toch in de bres springt voor zijn pupil. "Bij José ligt Vertonghen nog steeds in de bovenste schuif (Vertonghen staat er goed op, red.). In het verleden heeft hij ook al getoond dat hij er geen enkel probleem van maakt om met oudere spelers te werken. Mourinho zou weleens de stuwende kracht kunnen zijn achter een verlengd verblijf van Vertonghen bij Tottenham."