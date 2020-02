'Voor de Ballon d'Or moet Neymar eerst een grote prijs winnen met PSG'

De Ballon d’Or ging in december voor de zesde keer naar Lionel Messi. Als het aan Kaká ligt komt er echter dit jaar geen zevende keer voor de spelmaker van Barcelona. De Braziliaanse oud-voetballer hoopt dat de prestigieuze prijs bij landgenoot Neymar terechtkomt, al is het volgens hem wel cruciaal dat Paris Saint-Germain dit jaar een grote prijs verovert.

"Of ik geloof of Neymar de Ballon d’Or in 2020 kan winnen? Hij is een van de beste spelers te wereld, daar bestaat geen twijfel over", verklaart Kaká, winnaar van de prijs in 2007, in een interview met AFP. "Hij moet er nu voor zorgen dat hij met zijn club een grote prijs wint en daarnaast laten zien dat hij een van de pijlers onder dat succes is." Kaká is van mening dat de Ballon d’Or waarschijnlijk voor Neymar is dit jaar, mits PSG de Champions League in de wacht sleept. De Franse topploeg staat in de achtste finale tegenover Borussia Dortmund.

Kaká speelde in het verleden voor onder meer Real Madrid en AC Milan. De aanvallende middenvelder zette in 2017 een punt achter zijn loopbaan bij Orlando City. Een terugkeer in de voetballerij lonkt, maar Kaká heeft daar geen haast mee. "Ik werk aan een loopbaan als technisch directeur of trainer, dat gaat denk ik in de toekomst wel gebeuren. Maar dat gaat zeker vandaag nog niet gebeuren, want ik heb op verschillende vlakken nog een hoop te leren. Daarna zie ik wel welke kansen er voor mij voorbijkomen."

De oud-middenvelder heeft nauw contact met Leonardo, technisch directeur van PSG. De twee kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij AC Milan. "Ik praat regelmatig met hem en krijg dan altijd goede adviezen", zo besluit Kaká. Laatstgenoemde veroverde met de Italiaanse grootmacht in 2007 de Champions League, dankzij een 2-1 zege op Liverpool in de finale. Later dat jaar kreeg hij de Ballon d’Or uitgereikt.