Klopp komt met vervelende mededeling voor Van den Berg bij Liverpool

Sepp van den Berg hoeft dit seizoen niet meer te rekenen op speeltijd in de Champions League. De Nederlandse verdediger van Liverpool is door manager Jürgen Klopp niet ingeschreven voor het restant van het miljardenbal. Klopp geeft in zijn selectie de voorkeur aan aanvaller Takumi Minamino, die in de afgelopen transferperiode voor acht miljoen euro werd overgenomen van RB Salzburg. Ki-Jana Hoever ontbreekt ook in de definitieve selectie van the Reds.

De zestien ploegen in de achtste finale van de Champions League hadden tot maandagavond de tijd om de 25-koppige selecties in te dienen bij de UEFA. Van den Berg stond voor de winterstop wel op de lijst van Klopp voor Europese duels, al kreeg de centrumverdediger uiteindelijk geen speeltijd. Van den Berg kwam tot dusver tot drie optredens in de EFL Cup, terwijl hij dinsdag debuteerde in de FA Cup in de thuiswedstrijd tegen Shrewsbury Town (1-0).

Jürgen Klopp: 'Met Alisson Becker op doel lijkt elke bal slecht ingeschoten'

Koploper Liverpool staat in de Premier League maar liefst 22 punten voor op nummer twee Manchester City, waardoor de eerste landstitel sinds 1990 een kwestie van tijd lijkt te zijn. Hierdoor kan de focus de komende tijd grotendeels op de Champions League worden gelegd. De bekerhouder dient in de achtste finale over twee wedstrijden af te rekenen met Atlético Madrid.

Volledige selectie Liverpool:

Doel: Alisson Becker, Adríán, Caoimhin Kelleher, Andy Lonergan

Verdediging: Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Joël Matip, Joe Gomez, Adam Lewis, Yasser Larouci, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold

Middenveld: Fabinho, Georginio Wijnaldum, James Milner, Naby Keïta, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Xherdan Shaqiri, Curtis Jones, Herbie Kane

Aanval: Harvey Elliott, Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah, Takumi Minamino en Divock Origi.