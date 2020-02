Leeroy Owusu heeft transfer naar Eredivisie te pakken en tekent voor drie jaar

Leeroy Owusu maakt komende zomer de overstap van De Graafschap naar Willem II. De 23-jarige rechtsback zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2023. Owusu verklapte vorige maand al dat er interesse was vanuit de Eredivisie, maar wilde niet loslaten om welke club het ging. Hij had in Doetinchem een contract tot halverwege 2021, waardoor de club uit de Keuken Kampioen Divisie een tranfersom ontvangt. Beide clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de vergoeding.

Owusu werd opgeleid door Ajax en maakte bij Jong Ajax zijn debuut in het betaald voetbal. In twee jaar tijd kwam hij tot 59 wedstrijden voor het beloftenteam. Via Excelsior en Almere City kwam hij uiteindelijk terecht bij De Graafschap. Daar groeide hij uit tot vaste waarde en in twee seizoenen tijd miste hij geen wedstrijd. Willem II meldt dat de presentatie van Owusu in een later stadium zal plaatsvinden.

“Ik ben blij dat ik na de zomer voor de huidige nummer vier van de Eredivisie ga spelen”, reageert Owusu op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. “Hopelijk kan Willem II deze lijn de komende jaren vasthouden. Maar voor het zover is focus ik me volledig op De Graafschap. We willen promoveren naar de Eredivisie en daar ga ik mijn uiterste best voor doen!”

"Er was al geruime tijd interesse voor Leeroy, wij wilden hem afgelopen zomer en deze winter absoluut niet laten gaan”, reageert Peter Hofstede, manager voetbalzaken van De Graafschap. “Na afloop van dit seizoen is het een goed moment, voor zowel de club als voor hem om deze stap te maken. Nu alle inkt is opgedroogd, gaan wij, samen met Leeroy, weer vol voor een mooi einde van dit seizoen.”