‘Destijds zaten er weleens wedstrijden tussen dat je Ziyech niet zag’

Robert van Koesveld maakte nog niet zolang geleden deel uit van de A1 van Ajax. De stap naar het eerste elftal van de Amsterdamse club bleek echter te groot te zijn, mede vanwege een zware spierblessure. Van Koesveld, tegenwoordig actief op amateurniveau, heeft echter goede herinneringen aan zijn periode bij Ajax. Enkele ploeggenoten van toen zijn uitgegroeid tot bekende namen in het Nederlandse voetbal.

In een interview op de website van Ajax neemt van Koesveld onder meer Kenny Tete als voorbeeld. "Niet normaal hoe sterk en snel hij toen al was", zo vertelt hij over de rechtsback van Olympique Lyon. "Echt bizar. Ik vond Sheraldo Becker ook altijd goed. Hij was snel, technisch redelijk begaafd en kon met beide benen schieten. Abdel Malek El Hasnaoui was niet van de bal te krijgen." De voormalige Ajacied noemt nog een teamgenoot van de jaargang 2012/13. "Queensy Menig was dit jaar goed. Hij speelde in de spits en maakte makkelijk goals. Dat waren onze vier beste spelers."

Van Koesveld keerde halverwege het seizoen 2015/16 terug bij sc Heerenveen, net op het moment dat Daley Sinkgraven de omgekeerde weg bewandelde. "Daley Sinkgraven was altijd mijn teamgenootje bij Heerenveen geweest", blikt de verdediger terug. "Toen ik aankwam bij het stadion van Heerenveen, stapte hij met zijn spullen de auto in richting Amsterdam. Dat was wel grappig."

De gewezen Ajax-verdediger speelde in Heerenveen ook enige tijd samen met Hakim Ziyech. "Hij is nu elke week onwijs beslissend, maar destijds zaten er weleens wedstrijden tussen dat je hem niet zag", graaft Van Koesveld in zijn herinnering. "Je kon zijn talent natuurlijk wel zien aan zijn trap… Die was niet normaal. En zijn eerste aannames waren bizar goed. De druk die hij nu zet, de intensiteit die hij in wedstrijden legt; hij heeft echt enorme stappen gemaakt. Maar die vreselijk goede trap heeft Hakim altijd al gehad."