Phillip Cocu haalt zomerse versterking weg bij FC Groningen

Mike te Wierik is bezig aan zijn laatste maanden in het shirt van FC Groningen. De Eredivisie-club meldt donderdagmiddag dat de aanvoerder komende zomer de overstap maakt naar Derby County. De mandekker heeft een aflopend contract bij zijn huidige werkgever, waardoor de Engelse club geen transfersom hoeft te betalen. In de Championship gaat hij spelen onder trainer Phillip Cocu.

Te Wierik maakte in de zomer van 2017 transfervrij de overstap van Heracles Almelo naar Groningen. Hij is inmiddels bezig aan zijn laatste seizoen. De aanvoerder heeft een aflopend contract en naar verluidt wilde technisch directeur Mark-Jan Fledderus graag met hem verder. Ook FC Twente zou interesse gehad hebben, maar de keuze van Te Wierik is gevallen op een contract in de Championship.

De huidige nummer dertien van het tweede niveau in Engeland heeft de komst van Te Wierik bevestigd via de clubwebsite. Derby County meldt dat de 27-jarige verdediger een voorcontract heeft getekend en komende zomer de transfer maakt. Hij ligt vanaf medio 2020 voor drie jaar vast in Engeland, tot halverwege 2023. “Mike is iemand die ik goed ken en ik heb dan ook geen twijfels of hij hier bij Derby County wel goed in onze speelstijl past”, aldus Cocu in een reactie op het clubkanaal.

“Hij is een goede verdediger en leider”, vervolgt Cocu. “Dat heeft hij aangetoond door het feit dat hij aanvoerder is van FC Groningen. Hij zal een goede aanwinst zijn voor ons. We wensen Mike het beste voor de rest van het seizoen bij FC Groningen. We houden hem in de gaten en kijken er naar uit om hem in de voorbereiding op het nieuwe seizoen te mogen verwelkomen.”