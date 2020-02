Ajax treft zondagmiddag de meest waardevolle Eredivisie-speler van 2020

Ajax voelt de hete adem van AZ in de nek, maar rekende zondag koeltjes af met PSV. De Eindhovenaren werden met 1-0 opzij gezet en dus is het gat met de achtervolger uit Alkmaar weer drie punten. FC Utrecht verloor dit kalenderjaar nog geen duel, maar wist niet te winnen van PEC Zwolle (3-3) en VVV-Venlo (1-1). Zondag wacht de ‘wedstrijd van het jaar’ tegen de Amsterdammers. Opta beschouwt voor op het duel in Stadion Galgenwaard, zondag vanaf 12.15 uur.

o Ajax won de laatste drie Eredivisie-duels met FC Utrecht en scoorde hierin elf keer; dat zijn evenveel zeges en één treffer minder dan in de negen ontmoetingen daarvoor met de Domstedelingen: vier keer gelijk, twee keer verlies.

o Ajax verloor deze eeuw alleen meer Eredivisie-duels in de Johan Cruijff Arena (29 keer) dan in de Galgenwaard (10 keer, gelijk met het Philips Stadion), alhoewel de club ongeslagen is in de laatste 3 uitduels met Utrecht (2 keer winst, 1 keer gelijk).

o Vijf van de laatste tien competitiedoelpunten van FC Utrecht tegen Ajax vielen in of na de 84e speelminuut.

o FC Utrecht kwam dit seizoen 41 keer tot scoren in de Eredivisie maar noteerde een Expected Goals-waarde van 37,2, daarmee zijn de Domstedelingen de meest ovepresterende ploeg wat betreft xG (verschil van 3,8).

o Simon Gustafson was direct betrokken bij vier van de acht Eredivisie-doelpunten van FC Utrecht dit kalenderjaar (2 goals & 2 assists) en is daarmee de meest waardevolle Eredivisie-speler van 2020.

o Jeroen Zoet hield de nul in drie van zijn laatste zes Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax, deze eeuw behaalde alleen Gomes meer clean sheets tegen de Amsterdammers (6 - Dennis Gentenaar, Ronald Waterreus en Sander Boschker ook 3).

o Ajax is de enige Eredivisie-ploeg die dit seizoen nog niet in twee opeenvolgende competitieduels met dezelfde basiself aantrad, de laatste keer dat de Amsterdammers dit deden was in maart 2019 (tegen AZ en PSV).

o Ajax kwam in de laatste drie speelronden tot gemiddeld zes schoten op doel per wedstrijd, in de eerste achttien speelronden van dit seizoen was dat nog gemiddeld 9,2 schoten tussen de palen.

o Ajax won dit seizoen 82 procent van de wedstrijden in alle competities waarin Quincy Promes aan de aftrap stond (18 van de 22), zonder Promes in de basis won Ajax 50 procent van de duels (6 van de 12).

o Carel Eiting creëerde dit seizoen in alle competities in dienst van Ajax gemiddeld gezien vier kansen per negentig minuten, meer dan iedere andere Ajacied.