Ihattaren kan zaterdag tegen Willem II stokoud PSV-record verbreken

Waar PSV dit seizoen ondermaats presteert, zijn de prestaties bij Willem II juist boven verwachting. Het is niet vaak voorgekomen dat de Tilburgers in deze fase van de competitie hoger op de ranglijst staan dan de tegenstander van zaterdagavond. Het team van trainer Ernest Faber won in 2020 nog een wedstrijd en ging afgelopen zondag met 1-0 onderuit tegen Ajax. Willem II is al lange tijd ongeslagen en was vorig weekend met 1-0 te sterk voor Heracles Almelo. Opta beschouwt voor op de wedstrijd in het Philips Stadion, zaterdag vanaf 19.454 uur.

o PSV versloeg Willem II 63 keer in de Eredivisie, alleen van FC Utrecht (67) wisten de Eindhovenaren vaker te winnen op het hoogste niveau in Nederland; de meest recente ontmoeting werd echter verloren door PSV (2-1 in Tilburg).

o De laatste keer dat Willem II een competitiewedstrijd tegen PSV speelde en op dat moment boven de Eindhovenaren stond op de ranglijst was op 23 augustus 2003, tijdens de tweede speelronde van dat seizoen (6-1 overwinning PSV).

o In onderlinge competitieduels tussen de huidige top-5 van dit Eredivisie-seizoen pakte geen team meer punten dan Willem II (10 – 3 keer winst, 1 keer gelijk, 1 keer verlies; AZ ook 10), terwijl PSV van die vijf clubs de minste punten verzamelde in deze duels (1 – 1 keer gelijk, 4 keer verlies).

o PSV verloor dit seizoen tien wedstrijden in alle competities, nu al meer dan in elk van de vorige vijf volledige seizoenen: 9 in 2014/15, 5 in 2015/16, 7 in 2016/17, 6 in 2017/18, 8 in 2018/19).

o Slechts drie ploegen hadden in 2020 op basis van de kwaliteit van de kansen meer tegendoelpunten in de Eredivisie kunnen verwachten dan PSV (Expected Goals tegen van 5,2 - 3 tegengoals).

o FC Emmen (103) is de enige Eredivisie-ploeg die dit kalenderjaar meer balcontacten van de tegenstander in de eigen zestien toeliet dan PSV (101).

o Ibrahim Afellay won al zijn zes Eredivisie-wedstrijden tegen Willem II en was goed voor twee doelpunten en één assist in zijn laatste twee ontmoetingen met de Tilburgers in de competitie.

o Mohamed Ihattaren kan de eerste speler worden met 31 Eredivisie-duels voor PSV voor zijn achttiende verjaardag (Piet Giesen op 30); ongeacht de club speelden alleen Arnold Bruggink (36), Frans Bouwmeester Sr. (34) en Richairo Zivkovic (33) er meer (Vanenburg, Pierie & Robben 31).

o Willem II is ongeslagen in de laatste negen competitieduels (zes keer winst, drie keer gelijk), slechts één keer zette club een langere ongeslagen reeks neer op het hoogste niveau (14 in 1999, ook 9 in 1990 en 1995).

o Willem II hield dit Eredivisie-seizoen zeven keer de nul, waaronder in de laatste twee duels; het laatste Eredivisie-seizoen waarin de club meer clean sheets noteerde was 2016/17 (10, ook 7 in 2018/19).

o Ché Nunnely maakte de twee doelpunten voor Willem II in het heenduel met PSV, alleen Fran Sol maakte ooit drie Eredivisie-doelpunten voor de Tilburgers tegen PSV in één seizoen.

o Adrie Koster coacht zijn 103e Eredivisie-wedstrijd voor Willem II, één meer dan Jurgen Streppel; alleen Heinrich Müller (200) en Jan Reker (117) stonden vaker aan het roer bij de Tilburgers.