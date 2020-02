‘Xavi verbaasd en boos na uitspraken Abidal in veelbesproken interview’

Éric Abidal heeft zich niet populair gemaakt bij Barcelona met een interview met Sport. Door uitspraken over Ernesto Valverde haalde hij al de woede van Lionel Messi op de hals. Het leidde tot crisisberaad bij Barcelona, waarin werd besloten dat Abidal mocht aanblijven. Daarmee is de kous nog niet af, want ook Xavi is allesbehalve blij met uitspraken die Abidal heeft gedaan.

Valverde was nog niet ontslagen toen Abidal samen met algemeen directeur Òscar Grau afreisde naar Qatar om Xavi te polsen voor de functie van hoofdtrainer. De trainer van Al-Sadd gaf echter aan dat hij het niet het juiste moment vond om in te stappen als hoofdtrainer. Echter, Abidal laat in het veelbesproken interview weten dat hij Xavi niet eens een aanbieding heeft gedaan. Volgens Cadena SER is de oud-middenvelder verbaasd en boos over de de uitspraken van Abidal.

Quique Setién: 'Conflict Messi en Abidal interesseert mij niet'

“We hebben Xavi geen aanbieding gedaan. Als hij een aanbieding van ons heeft ontvangen, laat hem die dan maar zien. Ik heb ‘m in ieder geval nooit gezien”, aldus Abidal tegenover Sport. “Gepraat hebben we wel. Bij de eerste ontmoeting die we met hem hadden, heeft Xavi geluisterd. Bij de tweede ontmoeting moest hij ons zijn ideeën voorleggen.”

“Wat over die ontmoetingen naar buiten gekomen is in de media heeft meer met politiek te maken dan met sport. En ik houd me niet bezig met politiek, ik praat alleen over voetbal. Ik ben geïnteresseerd in de werkwijze van een trainer. Maar de dingen die naar buiten kwamen gingen over heel andere zaken”, aldus Abidal. Tegenover Cadena SER geeft Xavi aan dat hij voorlopig niet wil reageren op de uitspraken van Abidal, maar sluit hij niet uit dit in de toekomst wel te doen.