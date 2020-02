Geruchtenmolen rond Messi draait op volle toeren na onrust bij Barcelona

Lionel Messi uitte dinsdag zijn onvrede over de gang van zaken bij Barcelona en richtte zich met zijn woorden onder meer tot sportief directeur Éric Abidal. Volgens Spaanse media is de kou inmiddels uit de lucht en is de rust wedergekeerd in het Camp Nou. Desondanks wordt er in de kranten volop gespeculeerd over de toekomst van Messi. Volgens La Gazzetta dello Sport staan de Europese grootmachten in de rij om de 32-jarige Argentijn van Barça over te nemen.

Een dag na het bericht van Messi op Instagram meldde Manchester Evening News al dat de beleidsbepalders van Manchester City wel oren hebben naar zijn komst. Met Ferran Soriano en Txiki Bergiristain beschikt de Engelse topclub over twee directeuren met een verleden bij Barcelona. Bovendien werkte Messi in het verleden al succesvol samen met manager Josep Guardiola, terwijl hij een goede band heeft met City-spits Sergio Agüero. City denkt derhalve een goede kans te maken op de komst van Messi, maar volgens La Gazzetta dello Sport zijn er meer kapers op de kust.

De roze sportkrant schrijft donderdag dat Paris Saint-Germain en Internazionale goede kandidaten zijn, mocht Messi besluiten om komende zomer de deur van het Camp Nou daadwerkelijk achter zich dicht te trekken. Zijn vriendschap met Neymar zouden hem naar Frankrijk kunnen leiden. Met een dienstverband in de Serie A zou hij in de voetsporen van Cristiano Ronaldo treden. Volgen het Italiaanse dagblad zijn Bayern München, Manchester United en City de overige clubs die het salaris van Messi kunnen ophoesten.

Messi heeft zijn contract bij Barcelona nog altijd niet verlengd. Hij ligt tot medio 2021 vast en door een speciale clausule is hij een aantrekkelijk doelwit. Met zijn huidige verbintenis kan hij komende zomer transfervrij vertrekken. “Messi heeft tot 2021 getekend. Daarbij is overeengekomen dat hij aan het einde van zijn een-na-laatste seizoen de vrijheid heeft om gratis te vertrekken”, zo bracht voorzitter Josep Maria Bartomeu eerder al naar buiten in de Spaanse media. “Hij heeft het recht verdiend om over zijn eigen toekomst te beslissen, maar hij is een echte Culé en ik maak me geen zorgen. Xavi, Andrés Iniesta en Carles Puyol hadden dezelfde clausule in hun contract staan.”