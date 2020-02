Justin Kluivert wijst idool aan: ‘Ik heb alleen nog geen foto met hem’

Justin Kluivert maakte anderhalf jaar geleden de overstap van Ajax naar AS Roma. De twintigjarige vleugelaanvaller geeft in gesprek met DAZN te kennen dat hij ooit in de voetsporen van vader Patrick hoopt te treden. Tegelijkertijd geeft Kluivert te kennen dat Cristiano Ronaldo zijn absolute voorbeeld is.

“Door wat hij op én buiten het veld is, is Ronaldo mijn idool. Ik bewonder hem al van kleins af aan en volg hem nog altijd. Ik heb alleen nog geen foto met hem”, vertelt Kluivert. De aanvaller vertelt dat hij even moest wennen aan de speelstijl in Italië. “Ik houd van dribbelen, langs vier of vijf tegenstanders. Maar dat is niet zo gemakkelijk meer. Het lukt lang niet altijd, maar dat blijft nu eenmaal mijn idee om succesvol te zijn.”

“Ik zal mijn debuut voor AS Roma nooit vergeten, de eerste wedstrijd was tegen Torino. Ik gaf direct een assist op Edin Dzeko, dat was een droom. Het was prachtig om direct beslissend te zijn voor mijn nieuwe club”, gaat de international van Jong Oranje verder. In dienst van AS Roma was hij tot dusver goed voor 7 doelpunten en 10 assists in 57 officiële wedstrijden. “Toen ik in Roma kwam, was ik dramatisch in verdedigend opzicht. Als je in Italië niet voor je ploeggenoten werkt, verdwijn je van het veld. Ik ben er enorm mee bezig geweest om dat te verbeteren.”

Kluivert ontkomt niet aan de vergelijking met vader Patrick, die voor Ajax, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV en Lille OSC speelde. “Mijn vader heeft gescoord in een Champions League-finale en heeft die prijs gewonnen, dus ik wil dezelfde foto als ik ‘m win. In welk shirt? Ik hoop dat het in het shirt van AS Roma is, maar ik kan niet in de toekomst kijken. De geschiedenis zal vanzelf geschreven worden.”